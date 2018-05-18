運動休旅車生力軍

SKODA KAROQ甫上市即獲得Auto Express金舵獎、What Car？最佳中型SUV肯定。Skoda Taiwan總裁李御林昨宣布售價，菁英版109.9萬元、尊榮版125.9萬元。（粘耿豪攝）

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中國時報
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SKODA KAROQ後排為3張獨立座椅，可依不同需求將車室變化為5、4、3及2人座，行李廂空間最大可達1810L。（Skoda Taiwan提供）

看好SUV發展前景，SKODA近年積極開發新車，繼大型運動休旅車KODIAQ上市後，昨在台發表中型運動休旅車KAROQ，109.9萬元的起價將對眼前國產、進口部分SUV競爭對手帶來不小威脅，業者預估今年銷量約1500台。

KAROQ的命名是由「KA」（車）與「ROQ」（箭矢）相結合，在SKODA的設計概念中，將重心降低、車身變寬，變成兼具房車操控性與SUV特有的乘座空間，至於外觀則是為迎合年輕族群，採取較為年輕化的水箱護罩及幾何形狀的頭燈造型，營造出畫龍點睛的效果。

l.5L TSI引擎排氣量雖小但是具備150hp/25.5kgm的最大動力輸出，原廠0-100km/h加速可在8.6秒內達成，已經超越不少房車的標準，油耗表現更可達16.8km/l，打破一般人對SUV耗油的印象。

KAROQ共有1.5 TSI菁英版、1.5 TSI尊榮版，規格差別主要在LED頭燈、駕駛座8向電動座椅、座艙10色LED氛圍燈、雙區域恆溫空調，以及前後停車/車側盲點/後方來車警示等功能，售價分別為109.9、125.9萬元；上市優惠價分別為106.9、119.9萬元，各自享有3萬及6萬元的價差。

(中國時報)

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