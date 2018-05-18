健身房挑戰免年費 1分鐘1元重量登場

2018年05月18日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

空中瑜伽在台灣是較新興的瑜伽類型，利用垂墜大約至腰部的吊床，完成瑜伽體式。（True Yoga提供）

懷特運動中心標榜提供瘦身、健身餐食，以一條龍方式打入市場。（White Life提供）

永和的怪獸運動中心（monster fitness），採1分鐘1元消費，以重量訓練為主。（monster fitness提供）

傳統大型連鎖健身中心，多採會員制、年費制，許多民眾3分鐘熱度便浪費數萬元，也擔心鬧出退費糾紛；而便宜的公立運動中心，有採單次1小時50元，雖划算但假日常人滿為患。近年有業者主打運動中心的收費、私人健身房的教學，不需繳年費入會，也毋需勤跑健身房的壓力，逐漸吸引民眾青睞。

運動矯正成主流

位於新北永和的懷特運動中心為在地教練自行開業，為少見的無會員制，訴求1分鐘1元，自由使用健身器材，負責人林聖哲表示，開幕3個月以來擁有400多名會員，親子客群也非常多。而同樣位於永和的怪獸運動中心（monster fitness），同樣採用1分鐘1元消費，以重量訓練為主。

懷特運動中心主打運動矯正、反重力體適能訓練（空中瑜伽），標榜聘請專業國際證照的教練，協助矯正駝背、坐姿不良、脊椎痠痛等。林聖哲表示，如以每周2次的頻率，進行3個月一期的規劃，費用約在3萬元內，和其他健身房差距不大，但會提供瘦身餐、健身餐等特殊餐點，以一條龍模式加強同業競爭力。

同樣以瑜伽系列出名的連鎖True Yoga，目前天母館也推出空中瑜伽，其中倒吊的姿勢，能讓脊椎得以完全伸展，幫助消除頭部及肩頸的壓力，會員750元一堂。

(中國時報)