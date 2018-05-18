華文文學 沒市場也要做

2018年05月18日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

每個讀者、學者都有自己的「文學史」，而以「華文」為名的文學論述，近10年來卻逐漸淡出於台灣學界，反觀大陸則自1980年代便架構起龐大的研究平台，先後成立研究中心、學術期刊。憂心於「華文文學」的詮釋權、話語權成為大陸學界天下，強調全球化「華文」視野的文選，對九歌出版社而言「沒市場也要做」。

以1918年魯迅發表〈狂人日記〉作為華文現代文學乃至全球漢語寫作的序幕，迄今百年，主編《華文文學百年選》的陳大為、鍾怡雯均為馬來西亞出生的作者、學者、書評者，以華文、文學、百年三個關鍵詞進行選文，九歌出版社總編輯陳素芳坦言「難度很大，且不論怎麼選，每個人都有意見」。

現任元智大學中國語文學系主任的鍾怡雯指出，在教學課程上，「20世紀中國文學史」、「亞洲華文文學」等課程，都希望培養出更開闊的華文文學視野。「華文文學的版圖很大，除了亞洲，歐美也有華文文學，而台灣因其地理位置，在當代華文文學裡有其意義。」她指出，「流動」是百年來華文作者與作品的特色，因此地理範圍上應涵蓋台灣、大陸、香港、馬華四個創作質量，且學術研究成果已具規模的華文文學區域。

「台灣有開放、兼容並蓄、不排外的優點。」鍾怡雯看文學上亦然，但憂心於曾為全球華文文學中心的台灣，逐漸離世界越來越遠，鍾怡雯與陳大為希望以「華文文學百年」撐開容量。

雖是「五小」之一，今年已屆40周年的九歌出版社卻每10年都會做件「大事」。陳素芳表示，10周年時出版《中華現代文學大系1，1970～1989》、20周年出版《台灣文學20年集》、30周年出《台灣文學30年菁英選》，到今年的《華文文學百年選》，都是人力物力龐大且未必好賣的文學選集，為的就是「為文學做點事」。

除了視野，陳素芳表示20、30年前做文選較易有成，「過去作家還在，也樂於作品被選用」而今許多作家已故，後人對作品不那麼在乎，或是根本找不到後人可談授權，「現在做文選可說是越來越吃力不討好」。

對於兩位主編在選文上將大眾文學也納入的作法，陳素芳感到「意外而驚豔」，認為有別於過去的一些文選，此次是建構出一條「閱讀性高」的脈絡，「像是將司馬中原、楊富閔的作品選入，就很與眾不同。」她也希望九歌在40周年之際，或許為社會「引導出一些閱讀方向」。

(中國時報)