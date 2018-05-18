香港文學．混血的歷史

友善列印
中國時報
／台北報導

「混血的歷史」與「流動的身世」可謂香港的文學特質。學者、擔任《華文文學百年選》主編鍾怡雯對香港文學特質做此註解，由此對照出香港文學有別於大陸及台灣的特質，而作為文選的主編者，馬華出身的鍾怡雯對香港有著「遺落的鄉愁」般的回憶。

「新馬可說是香港流行文化的殖民地」從小接觸的電影、港劇乃至報紙連載的武俠小說成為文學啟蒙，鍾怡雯日後愈是深入研究馬華文學，愈是發現新馬與香港的關係千絲萬縷。而「流動」是十分鮮明的香港文學特色，許多作家群和文化人在當時從大陸遷徒到香港，而後再由香港到了新馬；也有一批由大陸南來香港逗留或定居的文人或學者。

〈香港卷〉的小說卷第一篇選了蕭紅的〈呼蘭河傳〉，即可見香港「中途站」的地理特質而形塑的文學特質，散文卷中台灣作家余光中的〈牛蛙記〉、〈吐露港上〉亦在其列；南京出生，香港讀書、定居的年輕世代作家葛亮，作品《謎鴉》亦被選入標記於小說卷的2005年作品，文化人的來來往往，也使香港文學的「混血」多元成為特色。

作家與作品，亦是承載著一代人記憶的重要元素。鍾怡雯舉例：「伍淑賢的作品雖然只有那1本，但對那一輩人而言，卻是很多人『跟著她的作品一起長大』的代表作。」而影響華人圈的金庸作品，取捨反而成為最大課題，鍾怡雯選擇了《倚天屠龍記．夭矯三松郁青蒼》作為香港大眾文學的代表，除了個人喜好，則是根據了在台多年的教學經驗發現，應用於課堂上，此篇的討論度更高。

(中國時報)

華文文學 沒市場也要做 搶救書店 請用購買代替感傷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。