香港文學．混血的歷史

2018年05月18日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「混血的歷史」與「流動的身世」可謂香港的文學特質。學者、擔任《華文文學百年選》主編鍾怡雯對香港文學特質做此註解，由此對照出香港文學有別於大陸及台灣的特質，而作為文選的主編者，馬華出身的鍾怡雯對香港有著「遺落的鄉愁」般的回憶。

「新馬可說是香港流行文化的殖民地」從小接觸的電影、港劇乃至報紙連載的武俠小說成為文學啟蒙，鍾怡雯日後愈是深入研究馬華文學，愈是發現新馬與香港的關係千絲萬縷。而「流動」是十分鮮明的香港文學特色，許多作家群和文化人在當時從大陸遷徒到香港，而後再由香港到了新馬；也有一批由大陸南來香港逗留或定居的文人或學者。

〈香港卷〉的小說卷第一篇選了蕭紅的〈呼蘭河傳〉，即可見香港「中途站」的地理特質而形塑的文學特質，散文卷中台灣作家余光中的〈牛蛙記〉、〈吐露港上〉亦在其列；南京出生，香港讀書、定居的年輕世代作家葛亮，作品《謎鴉》亦被選入標記於小說卷的2005年作品，文化人的來來往往，也使香港文學的「混血」多元成為特色。

作家與作品，亦是承載著一代人記憶的重要元素。鍾怡雯舉例：「伍淑賢的作品雖然只有那1本，但對那一輩人而言，卻是很多人『跟著她的作品一起長大』的代表作。」而影響華人圈的金庸作品，取捨反而成為最大課題，鍾怡雯選擇了《倚天屠龍記．夭矯三松郁青蒼》作為香港大眾文學的代表，除了個人喜好，則是根據了在台多年的教學經驗發現，應用於課堂上，此篇的討論度更高。

(中國時報)