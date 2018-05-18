搶救書店 請用購買代替感傷

2018年05月18日 04:11 中國時報 本報訊

上個禮拜，杯緣子身邊一群文青朋友在哀嚎金石堂城中店熄燈的事，讓我不禁一陣作嘔。杯緣子好奇，這些人真有在逛書店嗎？真有在重慶南路走動嗎？這些年，他們挹注在紙本書的投資上，又是多少呢？該不會連一本書都沒花錢買吧？

沒辦法，文青就是矯情，杯緣子也是這款人。為了紓緩這股作嘔的感覺，杯緣子立馬決定到重慶南路Shopping，狠狠買他一卡車的書。結果竟看到令人吃驚的一幕。

是的，就是那家號稱即將熄燈的城中店，在自家門口大剌剌的貼出促銷廣告，主題是「惜別本町通──珍重再見城中店」，然後力推《書街舊事》、《書店不死》兩本書，66折！杯緣子再往二樓走，哇，回頭書6本500元而已。

真不知該說這樣作是在自己傷口上撒鹽，還是真心喚醒書迷心中對書店及書街美好的回憶？但杯緣子的媽媽近來一直勸杯緣子要正面思考，不要老是看什麼都不順眼，酸來酸去惹人厭。

於是我想起去年聯經引進的《東京本屋紀事》，就有介紹了十家東京別具特色的獨立書店；但事實上我比較感興趣的是小路幸也的小說《東京下町古書店》，描述一家可以解決各種疑難雜症的神奇書店，以及關於經營者、老街附近的鄰居、上門救助者的神奇故事，2013年曾經被改拍成日劇。此外，獨步出版亦推出《櫻風堂書店奇蹟物語》，則是圍繞著書店職人發展的小說。

像下町古書店這樣神奇的書店，真的是人間少有，但並不是沒有。杯緣子相信，每個人心中都有一家理想書店，有的存在於過去，有的存在於網路。與其哀嘆書店一家一家的關，不如用實際的行動去支持，用購買代替感傷與懷念，才是對書店、書業最好的事。

(中國時報)