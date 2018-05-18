2018年05月18日 04:11 中國時報 本報訊

這一刻，我們緊緊相依：地球人老爸與星星少年的成長日記■作者／蔡昭偉、文字整理／李翠卿■出版社／時報出版時報出版提供

性盲症患者的愛情■作者／張天翼■出版社／寶瓶文化寶瓶文化提供

眾神的餐桌■作者／張健芳■出版社／商周出版

宏大史詩藏在日常茶飯裡，食物旅行家張健芳帶我們一起坐上異國餐桌，爬梳飲食脈絡，召喚人類虛構的眾神，品嘗各種人生況味。

在印尼椰子樹下搗香料，遙想香料驅動了荷蘭人成立第一個公司；在土耳其看到貓主子滿城遊走，撫慰鼓勵貓奴面對生活壓力，賺取「獅子嘴裡的麵包」；西班牙有一段美味卻黑暗的歷史，宗教審判所藉由豬肉逮捕異端，上帝透過火腿說話；喧鬧的寮國啤酒聚會中，感受佛教信仰「專注當下」、「拈花微笑」的最高境界；越南獨立革命時，流動河粉攤是祕密情報網。本書記錄作者一段段從味蕾直達人類靈魂深處的奇妙體驗。

■性盲症患者的愛情

■作者／張天翼

■出版社／寶瓶文化

「她從幕布後面走出來。我從未見過更美的乳房和胴體。」

戈黛娃夫人帶著世界上最美麗的線條突然來訪，要求「我」為她拍下一張巨幅裸體照後就人間蒸發……

如此吸引人的字句，讓全書被形容是一部充滿提姆．波頓式暗黑美學的小說！八篇如BBC迷你劇一樣精彩的故事，寫著荒謬與暗黑、完美與殘缺、愛與自殺、命運與童話，每一篇都是經典的重新詮釋。書裡的那群人，有著怪癖卻也同時對生活一往情深，如同吃著棒棒糖的安娜貝爾般，恐怖，卻也甜美著。

評論者張莉形容作者：她以怪癖者的際遇使我們照見自身，照見我們內心最暗淡和曖昧之地裡的慾望，和靈魂。

■這一刻，我們緊緊相依：

地球人老爸與星星少年的成長日記

■作者／蔡昭偉、文字整理／李翠卿

■出版社／時報出版

作者曾為營造公司工程師，因患有重度自閉的兒子受困於嚴重的情緒障礙，引起家人間的對立、紛爭、婆媳問題，家庭瀕臨破碎。歷經許多掙扎後，決定辭去工作，一肩扛起教育責任，專心致力研究自閉症。

在每天二十四小時的實務教育經驗下，蔡傑爸由外行人成為治療師、特教老師、社工們眼中的專家，並且在多方鼓勵下，將個人教育自閉兒的心路歷程，透過部落格與社會大眾分享。

本身即有輕微語言障礙的作者，一路以來勉力與兒子的各個特教老師及社工溝通，再加上成長過程為口吃所苦，遭受過許多嘲笑與排擠，深深理解兒子面對同儕互動的困境，這些看似不可能任務的歷程化成了文字，感動了無數人。

(中國時報)