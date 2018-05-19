慘虧5億 白木屋閃電停業

景岳生技因不堪連年虧損，宣布旗下連鎖烘焙品牌白木屋將停業。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
白木屋興衰

擁有21年歷史的白木屋蛋糕，昨（18）日宣布1周內停工停業。4年前大手筆入主白木屋的景岳生技董事長陳根德表示，白木屋一個月虧1千萬元，累虧近5億元，考量虧損可能擴大，決定先「止血」，未來會持續尋找合作夥伴，若條件技術符合，希望繼續經營品牌。

景岳表示，白木屋食品去年營收1.72億元，占景岳營收31.2％，認列虧損0.83億元；今年首季營收0.37億元，占景岳營收27.2％，認列虧損0.23億元。

母親節熱賣 曾締造5億營收

1997年11月創辦白木屋的簡菱臻，原是桃園知名室內設計師，前副總統呂秀蓮家族的呂祖聖殿即由她設計，她曾因離婚背負丈夫4千萬債務，也借過高利貸開花店，後創立白木屋蛋糕店，為她打響名號，不過簡菱臻今年2月罹癌病逝，享年61歲。

全盛時期，白木屋台擁40家店面，堪稱高價蛋糕代名詞，也曾締造5億營收，此外，白木屋曾獲國家品質獎等榮譽，今年母親節蛋糕還進入網購熱銷前5名，如今閃電宣告結束營業，令人唏噓。

競爭力不足 資遣190名員工

景岳表示，為顧及股東權益，經董事會決議白木屋熄燈，1周內停工停業，雖影響合併營收，但可大幅減少虧損；190名員工將依照勞基法資遣並輔導轉業。

對此，台北市商業會理事長王應傑表示，房租漲、工資貴，一例一休法令改得亂七八糟，經濟大環境每況愈下，白木屋520前宣布停業，無疑賞給蔡總統一記耳光。

冰山一角 籲政府帶動經濟

全國商總理事長賴正鎰說，經濟環境變差，整體勞工薪資沒明顯成長，反而礙於法令、無法假日加班，增加實質收入，雪上加霜的是，近來執政黨強力推行年金改革，40萬戶家庭的收入受到衝擊，中高價位的白木屋蛋糕首當其衝，難以生存。

賴正鎰認為，白木屋宣布歇業，恐只是冰山一角，呼籲政府要正視，如何讓消費力回流，才能帶動經濟進一步成長。

由於民眾荷包縮水，美食團購網愛合購公關邱鈞彥表示，蛋糕團購200元至400元單價最暢銷，尤其5月繳稅季民眾團購挑選的美食單價，緊縮最為明顯。

量販店分析，近年蛋糕甜點競爭激烈，強調地方特色、食材養生，還有進口甜點的夾殺，如亞尼克生乳捲、香帥芋泥蛋糕皆各具特色，反觀白木屋沒有喊得出名號的明星商品，只能無奈吹熄燈號。

(中國時報)

外行領導 白木屋嘗不到甜頭

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