查違法露營區 鎖定25業者約談71嫌

2018年05月19日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

交通部觀光局公布全台濫墾山坡地經營露營區、觀光農場，各界關切國土遭濫墾問題，調查局動員17個外勤處站近200名調查人員，在全國同步查緝違法經營露營區、非法占用國有或國家公園土地、濫墾山坡地及破壞水土保持案件，鎖定25家業者、宗教團體，搜索業者營業處所8處，並約談71嫌犯到案。

業者限期改善遲未處理

調查局表示，25家違法業者，包括號稱全國最大滑草場的花蓮東湖生態農場、墾丁阿信巧克力農場、台中八仙山春露茶園露營區、嘉義巧雲小棧等著名景點，及三峽三清萬甲仙境、平溪一貫道道場、嘉義十方自在園區等宗教建物。

調查局說，25家業者都經主管機關通知限期改善，卻遲未處理、甚至越蓋越大案例，懷疑尚有上百業者違法，將配合各縣市政府持續查緝。

觀光局3月底公布全台879家露營場調查結果，其中非法業者高達442家，逾半數、230家位於地質敏感區。調查局依據觀光局資訊，經調查後17日展開首波全國性查緝行動。

全國最大滑草場遭點名

調查局表示，號稱全國最大滑草場的花蓮東湖生態農場，違法開發山坡地6萬5000平方公尺，面積有8個足球場大，平日吸引不少民眾前往住宿體驗。

另台中14期市地重劃第六工區正進行都更，不肖建商卻未按原先申請的設計圖設置地下箱涵，面積高達52萬平方公尺，相當72個足球場，將嚴重影響排水；三清萬甲仙境把宮廟蓋在地勢陡峭山坡地，遭拆除1個月又蓋回，規模比之前大。

宮廟民宿違規開發增建

台中和平及后里地區4業者竊占國有地或違法於山坡地開發經營生態農場或親子露營區，合計面積4萬5074平方公尺；新北三峽及平溪地區，地方人士假借慈善基金會名義，無視主管機關裁罰，大規模占用國有林地，闢建宮廟或道場供信徒參拜，違法開發面積超過1座高爾夫球場，破壞生態。

墾丁國家公園12家主題民宿業者長期占用國有地違規增建，違規經營面積達4萬2100平方公尺；新北市石碇地區業者長期占用退輔會國有地，開挖整地興建道路及建物，用於栽植溫室蔬果及培育落羽松樹苗，經營生產農場對外販售，竊占面積達10萬平方公尺。

(中國時報)