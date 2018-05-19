許信良轟改變現狀 台灣最大麻煩

2018年05月19日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

蔡政府執政將屆滿兩周年，亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良表示，依據《憲法》與兩岸關係條例這兩把鑰匙，就沒有「兩個中國」及台獨問題，民進黨政府更非台獨政府。台灣最大麻煩是，很多人不承認現狀，甚至想改變現狀，台獨勢力若權衡利害仍抱持「就是要幹」的態度，台灣首先就會內亂。

中華港澳之友協會昨舉辦「兩岸關係發展與前瞻」座談會，由該會榮譽會長張五岳主持，邀請許信良、台北商業大學副校長劉瀚宇、台灣智庫諮詢委員董立文及健行科大企管系教授顏建發與會，盤點當前兩岸關係。

民進黨政府 非台獨政府

許信良在會議上直言，除「八字箴言」（九二共識，一中原則）外，蔡英文總統依據憲法與兩岸關係條例處理兩岸關係的政策，與大陸並無太大差距；以憲法處理問題，就沒有兩個中國及台獨問題。「民進黨政府不是台獨政府，而是中華民國政府。」

許信良強調，比較麻煩的是，全世界都尊重台灣現狀，台灣內部卻很多人不承認、甚至想改變現狀，巴勒斯坦為建國奮鬥60年，悲慘死傷數百萬人，仍無法達獨立建國之夢，「難道台灣不惜以死傷無數和成窮國為代價都要繼續做嗎？」

打破僵局 學學金正恩

許信良還以近期陸美關係從「戰略夥伴」到「戰略對手」大格局改變，及兩韓情勢變化為例。他強調，台灣應從北韓領導人金正恩身上得到啟發，那就是打破僵局是國家領導人重要使命，領導人必須負起責任。「冰凍三尺非一日之寒」，兩岸領導人面對面談才能化解僵局。

不過，許信良也坦言，蔡政府連依據憲法與兩岸關係條例都「守之不易」，非常艱難。但大陸領導者決策還是非常理性，且大陸若是民主政體台灣不見得會更安全。

此外，談及陸美對抗，許信良指出亞洲沒有人敢選邊站，如日本過去認真推動印太戰略，最近也改變；台灣同樣不能選邊站。但若兩岸僵局持續下去，台灣恐別無選擇。

(中國時報)