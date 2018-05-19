學者警告 別淪美國馬前卒

2018年05月19日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

台北商業大學副校長劉瀚宇昨在「兩岸關係發展與前瞻」座談會上表示，蔡英文總統去年國慶演說時雖表示堅持「四不」，看似維持現狀，但在拒不承認「九二共識」及「一中」下，從大陸看來即是改變現狀。面對美國頻打台灣牌，他認為美國明知國防授權法及台旅法等會挑動大陸敏感神經，仍執意要做的主因是美國想藉台灣制止大陸崛起，台灣只是美國的馬前卒。

蔡英文去年國慶說表示會堅持承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服以及不會走回對抗的老路，對此，劉瀚宇認為此番言論縱然是釋出善意，但由於蔡政府仍拒不承認九二共識及一中原則，使兩岸和平發展的政治基礎遭到破壞，以致兩岸走向「冷對抗。」

對陸美兩強爭霸，劉瀚宇則從攻勢型現實主義角度出發，指出霸權地位受威脅的國家可實行「推卸責任戰略」，找一個國家「承擔直接責任」來制衡崛起中的霸權；美國即有可能利用台灣當最終承擔直接責任，來制止大陸威脅。

劉瀚宇提醒，美國明知包括國防授權法、台灣旅行法及潛艇關鍵技術等，都可能觸犯大陸《反分裂國家法》的敏感神經，台灣不應當美國的前衛部隊，成「卸責者」。

「美國從未把台灣當作同盟。」劉瀚宇呼籲，政府不要以為美國會保障台灣安全，他說「若配合印太戰略恐會把台灣帶入戰爭邊緣」，尤其大陸近期軍機繞台就頗有警告性意味。

另外，港澳之友協會榮譽會長張五岳也提到，近年來大陸處理大國與周邊關係趨向正面發展，但對兩岸關係卻多所保留，可見當前兩岸間的不確定因素與挑戰風險增加。

(中國時報)