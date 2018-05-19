廈大成立首家民進黨研究中心

具有地緣、血緣及語言3大優勢的廈大台研院，不只是大陸南方的台灣研究重鎮，更是大陸智庫研究民進黨的先驅。（摘自網路）

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中國時報
／台北報導
廈大台研院去年底成立「民進黨研究中心」，這是大陸對台研究機構獨立開設的首例。（摘自廈門大學台灣研究院網站）

兩岸關係走入冷和時代，為了解台灣政府走向，其中被視為大陸對台研究重鎮的廈門大學台研院去年年底新設「民進黨研究中心」，這是大陸對台研究機構獨立開設的首例，廈大台研院以其深厚學術底蘊取得先機，或可側面印證北京益發重視民進黨未來發展，提前布局，加強研究。

廈大台研院網站介紹民進黨研究中心是廈大台研院因應建設國家高端智庫之需要，成立的院級研究中心；研究中堅決反對任何「台獨」分裂圖謀和行徑，致力於推動兩岸關係和平發展與推進和平統一進程。

介紹強調，中心將發揮與台灣各界學術交往密切優勢，秉持平實、理性、客觀之立場，對涉及民進黨的問題展開學術研究。將深刻剖析民進黨成立、發展及其演變背後的歷史、社會與現實根源，針對民進黨「台獨」主張及其行為進行深入分析和批判，在決策諮詢、輿論引導、學術交流等方面探索新路徑，力爭成為大陸民進黨研究重要學術陣地。

知情人士表示，該中心是為因應國家整體的發展，於去年年底成立的，並沒有編制，類似台灣某些大學的東亞研究所設有日本研究中心，目前中心的幾位教授都是廈大台研院政治所的；就是一個單純的學術研究單位。

至於該中心是否為大陸最先設立的「民進黨研究中心」，該名人士表示，這個名稱或許是最早的，但有些對台研究機構的民進黨研究是放在台灣政黨研究或台灣政治研究裡的，可能只是沒有細化出專門的研究中心。

知情人士指出，過去兩岸學術交流少，廈大台研院的地緣、血緣、語言優勢，使其對台研究「如虎添翼」，建立起「廈大台研院」這塊招牌，雖然這些優勢已不像過去那般明顯，但長期研究台灣累積下來的資料相當系統、全面，加上長期與台灣學者進行學術交流，人脈的累積，都成為開展對台研究的底蘊。

(中國時報)

老牌台研院 最懂南台灣

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