老牌台研院 最懂南台灣

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中國時報
／台北報導

不同於大陸其他地方的對台智庫，與台灣隔海相望的福建廈門，是大陸南方的台灣研究重鎮，以其地緣、血緣、語言等優勢，孕育出大陸第一所台研學術機構「廈門大學台研院」。它是民進黨研究先驅，長年與綠營學者進行學術交流，人脈豐沛；它在台灣北中南都設有據點，時有學者來台做短期研究，對中南部的了解，沒有其他台研機構可比肩。

陸對台研究機構發展至今，南北智庫的研究重心各有不同。北京的社科院台研所目前更注重大格局的國際局勢與兩岸關係的互動；位於上海的上海台研所則更關注兩岸基層與青年交流如何強化與改進。而與台灣隔海相望的福建廈門，以其地緣、血緣、語言等優勢，孕育出廈大台研院，成為大陸南方台灣研究重鎮。

廈大台研院前身是廈大台研所，成立於1980年，是大陸第一個台研所，2004年改制為台研院。一位熟知大陸對台智庫的學者就表示，廈大台研院「牌子最老」，對於台灣研究更為全面，光是研究員編制就有將近50人，旗下連與兩岸關係關聯不大的文學研究所都有。

該名學者表示，廈大台研院是民進黨研究的先驅，長期關注、接觸民進黨，在這個領域可謂「執牛耳」，民進黨上台後，仍常與偏綠營學者交流，人脈深厚，是在大陸對台智庫中較為特別的一點。他說，廈大台研院在台北、台中、高雄都設據點，讓學者可以駐台進行短期研究。同時他們在台灣中南部人脈也很多，對南台灣研究相對深入，因為很多南部人都是來自廈門、漳州的移民，怎麼樣都拉得到關係，「其他大陸對台智庫可說他們對南台灣不太了解，但廈大台研院不行。」

(中國時報)

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