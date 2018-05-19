曾永權赴海峽論壇 傳府不放行

2018年05月19日 04:10 中國時報 王正寧 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

兩岸交流盛會的「海峽論壇」定6月上旬登場，面對「國共論壇」遲未定案，此次「海峽論壇」將成為兩岸及國共交流今年重頭戲。但了解，總統府府昨天已向國民黨方面口頭釋出將無法同意國民黨副主席曾永權登陸申請。如果「海峽論壇」遭駁回，「國共論壇」與「吳習會」恐將提前宣告破局。

對此，總統府發言人林鶴明則否認，強調本案目前是在移民署的聯審程序中，至今仍無結論。

府方表示，曾永權過去也曾提出類似申請，應該了解府方相關作業，一切都依照《國家機密保護法》及相關法規的規定，參酌相關單位的評估，嚴謹地以當事人的涉守密風險程度來做審酌，而非就申請原由准駁。

國民黨文傳會主委李明賢表示，尚未收到府方正式回覆，無從評論，但國民黨一向認為兩岸多交流是好事，尤其「海峽論壇」並不具高度政治敏感性，期待總統府最後能夠通過此一申請。

國民黨主席吳敦義日前指派曾永權正式組團參與「海峽論壇」，並在上周四(10日)正式向總統府遞件提出申請。據了解，申請書載明是依原先表定時間，即6月8至11日到廈門參加論壇，並拜會大陸政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等涉台官員。但國台辦16日表示論壇大會提前到6月6日，國民黨訪問團即便成行也須提前。

曾永權去年底申請登陸籌辦「國共論壇」相關事宜，當時申請也遭駁回，理由是未在規定20個工作天前提出，且申請內容無具體載明會見對岸哪些人及會談具體議題等。這次再度駁回曾永權申請案，總統府是基於何「理由」做出認定，就看總統府如何對外說明。 對於一波多折的「國共論壇」，吳敦義昨表示，何時舉辦還沒有確定，但海峽論壇現在正在規畫與安排當中，沒想到曾永權登陸申請即被駁回；至於前海基會董事長林中森的登陸申請案，據悉排在下周二召開聯審會議審查，但國民黨也不敢抱太大希望。

(中國時報)