外行領導 白木屋嘗不到甜頭

2018年05月19日 04:10 中國時報 吳奕萱 ／台北報導 ／台北報導

小朋友在白木屋品牌探索館DIY小小兵蛋糕。（本報資料照片）

景岳生技董事長陳根德。（本報資料照片）

母親節剛過，21年歷史的白木屋就宣布停業停工，給糕餅業不小震撼！台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮表示，糕餅業被併購的事件不少，例如一之鄉也買下怡客咖啡，但他所知白木屋的經營團隊，大部分非烘焙專業人才，從2014年賣給景岳生技董事長陳根德後，許多原有資深師傅離開，衝擊公司不小，即使行銷做得再好，產品沒有高水準，在競爭激烈的糕餅業，消費者終究不會青睞。

近年房租、人事成本不斷上升，是各行各業都面臨的困境。高垂琮分析，台灣烘焙業一年有600億產值，不算大好，但仍有穩定水準，白木屋的停業跟整體市場無關，若景氣真的差，也不會有眾多業者爭相投入。

資深師傅離職 衝擊大

很多人以為這行門檻低，一投入才發現問題，例如統一、頂新集團也有烘焙業，卻不會一直展店，穩固團隊才是重點。他強調現今人才難尋，培養一位優秀的糕點師傅，至少需要10至15年時間，每年比賽的得獎師傅，更是每家搶著要，「如果米其林餐廳的廚師們離開，相信餐廳也做不下去！」

能撐到現在 很不簡單

曾擔任傳統喜餅的營業主管的劉先生表示，其實從白木屋20年前成立，他就不看好，因為該店主力為「生日蛋糕」，數量太少，用蛋糕當主力銷售品，無法平衡營運，不像喜餅能以量取勝，雖白木屋曾跨足喜餅業，仍不敵其他大品牌。此回白木屋宣告停業，他也坦言：「能撐到現在很不簡單！」

競爭激烈 應多元發展

主打精品麵包的PAUL保羅麵包沙龍分享，麵包業競爭激烈，要走出自己的價值，例如異業合作等，PAUL有跟長榮配合機上點心，也有攜手飯店外燴。除了糕點，也推展多元禮盒，穩固宅配市場等，還有法國直送的麵包、蛋糕，品項繁多，並引進法國冷凍技術保存，都能在市場獨樹一格，目前有7家門市，對於展店目標也會審慎考慮，應「在精不在多。」

(中國時報)