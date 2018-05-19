新聞透視－甜點王國浪漫滋味 告別舌尖

2018年05月19日 04:10 中國時報 徐力剛 、 甘嘉雯

白木屋創立於1997年，由創辦人簡菱臻一手打造甜點王國，多年來持續展店，甚至跨界經營喜餅、手工巧克力、伴手禮市場，也在桃園楊梅開設「品牌探索館」，希望將美學精神傳遞出去，由台灣出發走向國際。

成立迄今逾21年的白木屋，總公司設在桃園楊梅，另設有品牌探索館，主力著重發展人氣商品包括小蛋糕系列的「經典巧克力」、「草莓香堤」或雙層蛋糕系列「粉紅佳人」等款式，在業界一度掀起仿效熱潮。

出生書香世家的簡菱臻自小衣食無虞，喜愛設計領域的她對周遭事物都有自己堅持，多年來在建築設計界闖蕩，直到40歲那年一頭栽進色彩繽紛的甜點世界，期望透過蛋糕特有浪漫氛圍影響眾人，注入「真、善、美」精神。

看似風光的簡菱臻，其實也經過許多磨難，創業過程接連罹患2次癌症，也曾銀行帳戶僅剩2位數存款，窮到連一片蛋糕也買不起，但她沒有被這些挫折打倒，大步過這些關卡，淬煉出樂觀個性。不料簡菱臻今年2月辭世，3個月後白木屋母公司景岳生技昨天下午宣布白木屋收攤，創業傳奇與輝煌人生都譜下休止符，叫人不勝唏噓。

簡菱臻曾說，「唯有鑽石才能切割鑽石」，打造專屬台灣品牌是大勢所趨，白木屋因而孕育而生。白木屋品牌探索館坐落桃園楊梅，寬敞園區占地2400坪，以中央觀光工廠型態營運，民眾可免費入園參觀；館內除引進日本最新機器製作糕點外，專人講解蛋糕製作過程與提供DIY蛋糕體驗，大小朋友玩得不亦樂乎。

由於堅持經營自有品牌，定位明確，曾迅速穩坐西式精緻糕點龍頭寶座。員工說，白木屋品牌探索館淡季平均每天約1萬元收入，旺季則超過3萬元，但疑因大環境不景氣，近幾個月來遊客愈來愈少，生意確實不如以往。

好景不常，白木屋近年營業情形每下愈況，景岳生技在2014年買下白木屋100％股權後，董事長同時也是前立委陳根德投入大批資金，重整白木屋餐飲部分，將原本強調的法式簡餐，改為分量足夠的套餐，無奈龐大的人事成本，仍無法減少虧損。

白木屋從第1家桃園門市開始，不到15年就擁有全國30餘家直營門市，2008年更獲國家磐石獎、台灣企業獎、國家品質獎殊榮，品牌探索館也在同一年成立。如今老品牌走入歷史，許多顧客近來前往市府附近的旗艦館消費，才發現早已歇業而撲空，讓不少在地桃園人感到惋惜。

(中國時報)