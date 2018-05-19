以自家蛋糕為榮 沒班可上了…員工震驚不捨

2018年05月19日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 呂筱蟬、／桃園報導

景岳生技18日宣布旗下白木屋食品公司1周內停工停業，白木屋193名員工將依勞基法資遣並輔導轉業，位於楊梅區唯一一間的觀光工廠白木屋品牌探索館，員工說17日才被通知要停業，而且只開到18日傍晚6時，得知消息時相當震驚，「竟只剩最後1天的班可上」，不捨之外，更擔憂未來生計該怎麼辦。

桃園市勞動局17日即刻啟動預警機制，派員前往白木屋桃園楊梅廠房訪視，廠房雖仍在營運，但業者告知即將關廠。勞動局表示，業者未在60天前通報勞動局已違法，將依法裁罰10萬到50萬元，193名員工分別將在5月底與6月資遣。

坐落楊梅幼獅工業區的白木屋品牌探索館，館內除介紹企業經營理念外，還有生產線、烘焙房等，創造各式各樣西點蛋糕，也讓機關團體及學校參訪及校外教學，附近居民聽聞白木屋要走入歷史，都感到有些不可置信。

員工指出，白木屋品牌探索館成立10年，近來每人工作時間或工作內容都很正常，直到17日才知道將被資遣，且館內員工都很資深，都以在白木屋工作為榮，自豪做出來的蛋糕很好吃，卻完全沒人知道公司要停業、自己被資遣，面對立刻失業的狀況，「沒人知道該怎麼辦！」

業者也說，門市營運到5月31日，消費者手上若有兌換券，月底前都可兌換，若無法如期兌換，月底前也都可至全台門市辦理退費，且不限定原購買門市。

(中國時報)