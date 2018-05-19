鼓勵生育 再祭社會住宅優惠

2018年05月19日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

政院推動少子化解決方案，利多再加碼！政務委員林萬億昨天在接受廣播專訪時說，在8月1日擴大發放育兒津貼上路前，還會推出整套方案，包括青年及生育多的家庭，政府將提供社會住宅優惠方案。

解決少子化 推整套方案

為協助弱勢家庭解決居住問題，內政部目前提供社會住宅及租金補貼雙軌制度，希望減輕租屋負擔。而配合少子化問題，營建署已經報請行政院核定，希望能提供新婚夫妻及育有幼兒的家庭，在申請社會住宅及租金補貼時降低門檻，做為配套措施。

政院日前提出少子化解決方案，其中「擴大育兒津貼」及「建置準公共化教保服務機制」，第一階段8月就會上路，林萬億說，政府會在上路前，再推出整套方案，讓青年及生育幼兒較多的家庭，享有社會住宅優惠方案。

租金補貼放寬 雙管齊下

營建署國宅組長朱慶倫表示，目前可能的做法，包括社會住宅入住資格的門檻，對新婚及育有幼兒的家庭降低，而租金補貼的申請資格，也會配合少子化問題，進一步放寬條件，至於相關優惠措施所需經費目前還有沒有進一步估算。

防縣市亂加碼 將訂標準

另一方面，行政院長賴清德日前在說明少子化解決方案時，為了避免育兒津貼各縣市競相加碼，強調政府將祭出財政紀律手段，林萬億接受《POP搶先爆》訪問時也說，未來會訂定育兒津貼避免加碼的規則及限制，防止相關問題發生。

林萬億指出，各縣市若競相加碼，看起來人口數的確增加，但也增加各縣市的財政負擔，如果全國採取一致標準，就不會造成人口流動。

至於政院祭出少子化解決方案，是否真能解決問題，林萬億坦承，能不能百分之百解決問題，只能說盡力而為，因為不可能今天做，明天就生很多的孩子。

此外，針對外界質疑擴大育兒津貼是送紅包，林萬億澄清，這是外界誤解！

林萬億表示，馬英九政府時代也有做放寬，但沒有徹底解決問題，這次政府大膽把幅度與額度提高，但能否百分百解決問題？只能說盡力而為。他說，如果說要送紅包，應該要總統選舉時才有道理。

(中國時報)