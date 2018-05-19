綠先徵詢比姚更能勝選的人

台北市長柯文哲18日出席斯文里三期公辦都更動工典禮，致詞時一度哽咽。（鄧博仁攝）

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中國時報
／綜合報導

民進黨台北市長要提最強人選，總統府祕書長陳菊一席「尊重選對會」的說法，遭解讀是「鬆口」，但陳菊昨駁斥是「亂講」。對於徵召人選點名文化部長鄭麗君，蔡英文總統則表示，黨內確實有一些人選可以來做考量，過去沒想過或經人推荐的，選對會都可以考慮。

據了解，民進黨選對會三巨頭林錫耀、陳明文、洪耀福及市黨部主委黃承國昨天中午餐敘，溝通台北市長的徵召程序，傾向先徵詢比立委姚文智更有「勝選機會」的人選。

外傳洪耀福曾銜命，遊說鄭麗君參選，蔡英文表示，對於洪耀福銜她命令的說法，「我真的不知道」，但民進黨內確實有一些過去沒想過的人選可以做考量。至於與台北市長柯文哲是否仍有可能合作？蔡英文故意轉話題表示，「中央跟地方本來就是合作的」。媒體進一步逼問，蔡仍顧左右而言他，不願回應。

面對「白綠分手」結局，柯文哲昨出席斯文里三期公辦都更動工典禮，致詞時二度哽咽。柯說，看起來風光動工，背後是超過100場說明會、府內無數場會議，「有時間的話，應該多做點事，但沒辦法，我們要花時間應付各式各樣的政治攻擊」，似乎對近來受到藍綠夾擊頗有感慨。

對於外傳民進黨不禮讓是因為他態度高傲，甚在曾在與民進黨高層會面時脫口「反柯就是倒英」，柯表示，他沒有說過這樣的話，「這是坊間傳言，這種話也不是只有一個人在講。」

(中國時報)

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