吳否認定案 國民黨竹縣全民調恐生變

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中國時報
／綜合報導

國民黨中央提名協調小組上周二協調後決議，新竹縣長提名將採「台中模式」，以不公開全民調決定人選，目標5月下旬產生人選。但是黨主席吳敦義昨天強調，「沒有人事前說好，連續三次協調都沒有一致結論。」讓全民調提名的協商結論面臨翻盤。

據悉，關鍵之一是科技界，也是民國黨創黨大老宣明智日前拜會吳敦義，希望新竹縣長不要以全民調產生人選，應直接提名副縣長楊文科。雖然沒有否認宣明智的拜訪，但向來力主依提名辦法，且認為全民調最公平的吳敦義態度卻轉變，以「這是兩難的問題」，回應是否要改以徵召決定人選的問題。

吳敦義說，新竹縣是國民黨在全國22縣市中排在最後一個提名的縣市，因為難題很大。吳敦義表示，角逐黨提名參選新竹縣長人選人才輩出，又因是執政縣市非贏不可，但現在看起來還有二、三個節點，還要很艱難的協調，等協調成功再做決定。

吳敦義強調，每一位朋友或同志所講的話我都會放在心裏，在腦海裡去衡量，選擇出一個既公平、公正、公開，最有戰力，最有機會獲勝的人選。

對於吳敦義指新竹縣長人選產生方式「沒有人事前說好，連續三次協調都沒有一致結論。」林為洲指出，吳敦義這番話，他個人解讀是認為黨中央還要再坐下來好好談的意思，先前2次協調確實都沒有共識、也沒有結論，所以有了第3次的協調，當時的「結論」，就是如果有意參選的人選仍無共識，黨中央也沒決定人選，就是按照「台中模式」做全民調來決定。

其他有意參選的楊文科、副議長陳見賢、湖口鄉長林志華都表示尊重黨中央決定。

(中國時報)

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