藍搬憤怒鳥砸府 橘批成績滿江紅

國民黨立院黨團18日在立法院議場外，以電玩「憤怒鳥」道具模型，擊垮蔡政府的錯誤施政。圖為國民黨台北市長參選人丁守中（左）以彈弓射擊模型。（陳信翰攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

蔡政府執政將滿2周年，國民黨立院黨團及親民黨團昨分別舉行記者會，檢視蔡政府施政2年表現。藍軍質疑空汙、缺電、低薪、進口核食、卡管等5大缺失，並藉彈弓射出黨徽圖案的抱枕擊倒總統府造形的積木，表達人民憤怒。橘營則公布完全執政期中考「滿江紅」成績單，呼籲蔡政府應終止政黨惡鬥，務實面對國家難關。

國民黨團昨與台北市長參選人丁守中、基隆市長參選人謝立功、桃園市長參選人陳學聖、新竹市長參選人許明財、宜蘭縣長參選人林姿妙、金門縣長參選人楊鎮浯及多位立委在立法院議場前舉行記者會，批評政府在能源等多項政策的嚴重過失與倒退。

關於深澳燃煤電廠，丁守中說，北北基宜桃市民得肺癌的機率提高很多，所以他強烈批評民進黨政府，未來也會跟新北市做出政策合作，共抗空汙。謝立功也說，如果賴清德找得到乾淨的煤，他就把煤吞下去，如果沒有找到，就請賴清德自己吞。

陳學聖則批評，民進黨為了「拔管」醜態畢露，以政治黑手破壞大學自主，破壞台灣教育價值，教育部長吳茂昆更是充滿爭議，如果民進黨不知反省，人民就應讓他們下台檢討。

親民黨團總召李鴻鈞則表示，在民進黨執政下，民生方面萬物齊漲，但實質經常性薪資跟不上物價上揚，舉債持續惡化，人民負債越來越多，國內投資成長率低落，青年失業問題嚴重，大學在國際上的排名也直直落。

親民黨立委陳怡潔說，最近幾份民調顯示民進黨政府已經多科「死當」，嚴重性已經不只是「留校察看」。雖然蔡總統認為只是「改革的陣痛期」，但是如果不能改善，卻可能是「百病叢生的潛伏期」，她希望蔡總統不要再以「拒馬代替溝通」、「傲慢取代謙卑」，拚選舉不如拚政績，搞政治不如救民生，才是全民之福。

(中國時報)

吳否認定案 國民黨竹縣全民調恐… 南迴鐵路全線電氣化 拚2020達標

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。