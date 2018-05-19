藍搬憤怒鳥砸府 橘批成績滿江紅

2018年05月19日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府執政將滿2周年，國民黨立院黨團及親民黨團昨分別舉行記者會，檢視蔡政府施政2年表現。藍軍質疑空汙、缺電、低薪、進口核食、卡管等5大缺失，並藉彈弓射出黨徽圖案的抱枕擊倒總統府造形的積木，表達人民憤怒。橘營則公布完全執政期中考「滿江紅」成績單，呼籲蔡政府應終止政黨惡鬥，務實面對國家難關。

國民黨團昨與台北市長參選人丁守中、基隆市長參選人謝立功、桃園市長參選人陳學聖、新竹市長參選人許明財、宜蘭縣長參選人林姿妙、金門縣長參選人楊鎮浯及多位立委在立法院議場前舉行記者會，批評政府在能源等多項政策的嚴重過失與倒退。

關於深澳燃煤電廠，丁守中說，北北基宜桃市民得肺癌的機率提高很多，所以他強烈批評民進黨政府，未來也會跟新北市做出政策合作，共抗空汙。謝立功也說，如果賴清德找得到乾淨的煤，他就把煤吞下去，如果沒有找到，就請賴清德自己吞。

陳學聖則批評，民進黨為了「拔管」醜態畢露，以政治黑手破壞大學自主，破壞台灣教育價值，教育部長吳茂昆更是充滿爭議，如果民進黨不知反省，人民就應讓他們下台檢討。

親民黨團總召李鴻鈞則表示，在民進黨執政下，民生方面萬物齊漲，但實質經常性薪資跟不上物價上揚，舉債持續惡化，人民負債越來越多，國內投資成長率低落，青年失業問題嚴重，大學在國際上的排名也直直落。

親民黨立委陳怡潔說，最近幾份民調顯示民進黨政府已經多科「死當」，嚴重性已經不只是「留校察看」。雖然蔡總統認為只是「改革的陣痛期」，但是如果不能改善，卻可能是「百病叢生的潛伏期」，她希望蔡總統不要再以「拒馬代替溝通」、「傲慢取代謙卑」，拚選舉不如拚政績，搞政治不如救民生，才是全民之福。

(中國時報)