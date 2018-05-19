新聞透視－司法無色 才能獲得人民信賴

2018年05月19日 04:10 中國時報 王己由

司法院大法官日前以聲請人之一的立委高金素梅未參與表決，決議不受理由在野黨所提的前瞻計畫預算案釋憲聲請，立委痛批「荒謬至極」。（本報資料照片）

司改國是會議重要議題執行進度表

「讓司法回歸屬於人民的司法」，是總統蔡英文2015年參選提出《司改政策白皮書》最重要核心價值。她一再強調回應人民的需要，才是第一目標，但這些司改願景，民眾仍認為當前判決與民眾背離太大，反而在揮舞轉型正義大旗下，司法成為政治手段，染色的司法偏離人民，沉痾依舊。

民眾只要壞人速審速結

司法改革和政策主張，不諱言充滿高度專業性，對一般人相當艱澀，更不是民眾，可以望文生義。直白的說，大多數民眾的期待，和政府想改革方向不大一樣，民眾只在乎壞人是否速審速結，對體制的結構、司法程序正義及被告人權，不見得有感，這正是司改最困難的地方。

從去年8月司改國是會議結束後，近來太多司法案件都給民眾不好的觀感。如司法院積極推動國民參審，似乎得不到民眾關愛眼神，民調指有逾半民眾拒當國民法官，司法院只公布有利調查結果，絕口不提不利部分，如此只是加深民眾對司法的不信任。

辦政治性案件心態可議

又如大法官不受理在野黨前瞻釋憲案，和蔡英文當選前「釋憲門檻合理化」的宣示，完全背道而馳，壓縮釋憲空間，阻礙小黨生存。

還有檢調偵辦政治性案件，如國民黨相關弊案等的時機屢受質疑和抨擊。屬行政機關的黨產會，擁有的行政權力凌駕司法權，如黨產和婦聯會等附隨組織的認定，除影響民眾生計，可怕的是政府竟有對政黨「欲除之而後快的報復心態」。

濫訴告發成惡鬥工具

邇來教育部「拔管」作為，規避當事人尋求司法救濟的程序，整個過程更讓民眾領教所謂「只看顏色，政治正確」，蠻幹的行徑，如同去年司改國是會議總結會，進行表決程序，達不到蔡英文期望的結果，就一再表決。政治力壓過司法，令人喟嘆司法成為獨裁工具。

更荒唐的是，濫訴告發，成為藍綠惡鬥的工具，徒增偵查審判能量的負荷。行政院對太陽花學運的撤告，更是徹底讓警察執法線後退，司法不挺警察，處處受行政干預，讓人民失望。司改的重點是人，而非多如牛毛的法制改革，特別是要去除司法手段解決政治問題，避免司法染色，否則司法距離人民只會愈來愈遠，再多改革都徒呼負負。

(中國時報)