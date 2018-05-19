判決背離民心 司改難服眾

2018年05月19日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

司法院祭出「司改三法」推動國民法官、大法庭及法官法，希望讓司法在較短時間內能耳目一新，但包括色法官再審輕判、承審法官不當發言、前瞻釋憲大法官會議不受理、2年只判2死刑定讞等爭議，司法改革及判決結果背離民心，民眾期盼司改難如願。

政治大學教授楊雲驊直言，司改對於死刑存廢、環境犯罪、大咖逃亡、有效剝奪犯罪所得等民眾關心問題都沒有討論，也沒有立竿見影的修法或司法實務改變，這樣的司改必定喚不回人民對司法信賴。

由總統府主導的司改國是會議，從一開始就被譏為「大拜拜」的會議，非但沒有改善司法現況，恐龍法官及判決仍層出不窮；前北高行法院法官陳鴻斌性騷擾女助理，他被判免職後提再審，竟獲改輕判罰款，恐龍判決再次重創司法形象。

儘管司改國是會議針對不適任法官提案尋求解決，但迄今未有改善，每年開鍘人數屈指可數，司法人不能「正己」，要如何「審人」？

另外，司法院推出國民法官參審制，是目前司法院最重要的司改政策，但仍有綠營本身人士認為應採陪審制，在如此雜音以及民眾配合度不高之下，何時上路似有變數。

蔡英文上任兩年來，民眾對法官的信賴始終無法提升，特別是重大要犯殺人一再逃過死刑制裁，與民眾感情距離太遠，換言之，「恐龍法官」判決一日未解決，司改三法就算上路，也難以服眾。

(中國時報)