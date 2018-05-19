辦案士氣低落 檢不如歸去

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中國時報
／台北報導

司改國是會議中對於檢察系統的改革決議多如牛毛，實際具體完成只有檢察署銜牌「去法院化」，對士氣影響甚大的人事改革，也僅完成了一二審輪調辦法，基層檢察官大嘆辦案環境持續惡化，士氣低落，不少優秀檢察官因為無法改變，只好選擇求去。

蔡執政2年來，二審檢察官辭職或辦理退休的人數達14人，占二審172名檢察官的近1成，一審辭職的檢察官合計16人，占1166名檢察官的0.13%，這還不包含請調法官的人數。

被視為重點培養的高檢署檢察官盧筱筠也在這波離職潮中，司法官第35期結業的她，辦案能力卓越，偵辦過力霸集團掏空案、聯勤集集兵整中心弊案，獲選十大傑出青年、特偵組檢察官、司法官學院教務組長，是檢察界唯一的美國哈佛大學法學院法學碩士。

盧的辭職，讓高檢署檢察長王添盛3度懇談慰留，但無奈檢察環境讓她不能發揮所長，仍決定在6月離開這個培養她20多年的環境，另闢律師事務所轉換工作環境。

一名檢察官直言，檢察系統的問題就是「加人、加錢」，讓檢察官對每件刑案都有足夠的時間投入，才是提升品質的根本之道，至於花大錢改銜牌，制定施行上顯有困難的輪調辦法，都只是表面文章。

此外，特偵組的裁撤也是對檢察士氣的嚴重打擊。一名檢察官說，特偵組直屬總長，對檢察系統的實質及象徵意義都很大，裁撤特偵組怎能不打擊檢察士氣？

況且，依最近的氛圍，過去辦案講證據，現在「顏色」似乎很重要，有檢察官表示，這與過去所學嚴重悖離，難免萌生「不如歸去」的想法。

(中國時報)

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