辦藍不辦綠 司法公義引質疑

2018年05月19日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府一上任，先將行之有年的最高檢察署特偵組裁撤，外界質疑擔心特偵組辦綠不辦藍，不如回歸地檢署，結果台北地檢署積極偵辦三中案，還翻出前總統馬英九洩密案，二審更來個逆轉判馬英九有罪，也讓檢調機關為偵辦一些政治性案件效命，引起各界質疑。

從偵辦馬王政爭洩密案起，台北地檢署偵辦政治性案件顯得不遺餘力，尤其從偵辦到審判，北檢發出10次新聞稿，「澄清」案件當事人的說法或社會大眾對案件的質疑，這種作為，讓法界為之側目，檢察署以機關立場「打筆仗」，顯然失格。

北檢的火力更擴及三中案，此案本由特偵組偵辦，歷經8年偵查，2014年8月間依罪證不足將全案簽結。不過，特偵組簽結三中案，顯然「不符期待」，所以特偵組在司改國是會議前，就先被廢除武功，再經修法除去法源，正式走入歷史。

三中案經民眾向北檢告發，另起爐灶偵查，北檢除與當事人隔空交火情況依舊，還向國民黨中央黨部、中央投資公司搜索、調閱資料超過10次以上，更突襲搜索國民黨委任的律師事務所，期間偵查內容更為特定媒體報導，離譜的是，卻不見檢察系統或法務部任何處置，平日掛在口的偵查不公開，顯然顏色對了，就沒事。

黨產會成立後，行政權凌駕司法權更明顯，黨產會以行政裁量認定中投、欣裕台公司、婦聯會是國民黨附隨組織，直接以行政處分凍結資產，更將相關案件大量以移送、告發方式送進北檢。

法界人士質疑，當法律程序未完備前，怎可用行政手段剝奪人民財產？更離譜的是北檢面對這些案件的移送、告發，竟照單全收。

另監委陳師孟放話鍘偵審扁案司法官，造成「辦藍不辦綠」的寒蟬效應，迫使司法官屈從上意。還有阿扁保外就醫趴趴走，無視台中監獄一再警告，扁子陳致中更和法務部長邱太三互槓，但中監仍續准阿扁的延長令，司法應彰顯的公義被操弄如此，真不知葫蘆裡賣什麼藥？

(中國時報)