全教總發動倒吳 搶救教部

2018年05月19日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

「如果今天學生問我：『為何不能說謊？為何不能偷學校東西去賣？』我怎麼回答？」全教總昨晚號召全國教師工會齊赴教育部抗議，要求不適任的教育部長吳茂昆下台；許多南部教師早上還在上課、下午特地請假北上，用歌曲和行動劇、演講、燈光等，向教育部表達最深沉的憤怒。

南部教師請假來聲援

昨日傍晚，天氣雖然燠熱，教育部中山南路前的馬路卻已經坐滿從南到北、從各縣市趕來的20多個全教總教師代表團體及眾多家長團體，人行道上也站滿了人，延續了200公尺之長，據主辦單位估計已超過千人，而且愈晚人愈多。他們身穿白衣、頭綁紅布條，秩序井然地跟著台上主持人呼口號，但一談起教育部長吳茂昆的種種作為，卻都是滿腔怒火。

南投縣教育產業工會副理事長施榮亮說，投縣來了15人，其實教師是最不想上街頭的一個族群，但情況逼得他們不得不出面。

「教育部長不是隨便的人可以當，怎麼可以讓一個品德有瑕疵的人擔任？」施榮亮說，教師比一般人的道德要求更高，只要疑似性騷擾就得停職查辦，一經認定只有解職一條路；當今教育部長爭議纏身，卻說自己從沒做錯過事情，這是誠信問題，完全讓人無法接受。

預告還會有更大行動

雲林縣教育產業工會昨天來了10個人，理事長謝中憲說，吳茂昆3、4年前就有很大爭議，種種言行讓人不齒；教育部長是教育界龍頭，應該品德高尚，任用他的人要負責。

他預告如果吳茂昆可以撐到暑假還不下台，全教總會有更大一波行動。

新北市教師昨天來了數百人，聲勢最浩大。新北市教育產業工會理事長鄭建信表示，大家把工作、家庭因素都排除，站出來是不讓教育工作崩亂，因為「教育工作是社會正義的最後一道防線」；讓一個有爭議的人做全國教育行政單位最高首長，是對教育工作的最大侮辱。

教師不滿價值觀混亂

屏東縣教育產業工會理事長黃莆田說，心情很沉重，所以雖然屏東很遠，昨天也到場聲援，「上午還在上課，下午請假趕高鐵過來！」他說，教師們只要求標準一致，不能因人而異。吳茂昆若再當部長，學生有一天可能會問他：「老師，我為何不能說謊？為何不能偷學校的東西去賣？我認為我沒有做錯事！」黃莆田說，他最怕學生只要認為自己沒錯就是沒錯，因為「部長可以，我為何不可以」，這種錯誤觀念已在發酵，社會價值完全混亂。

(中國時報)