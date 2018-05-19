悶燒37.4度 供電橘色警戒

歷史5月用電量排名前10高

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中國時報
／台北報導

天氣熱到爆!大台北地區昨飆出攝氏37.4度高溫，台電表示，昨下午兩點尖峰用電量破3506.06萬瓩，不僅連續第5天創下今年新高紀錄，尖峰用電也刷新歷年5月新高。

台電發言人徐造華分析，近日用電量持續攀新高，主要是受高溫效應所致，廠商、店家與民眾皆使用較多的電器設備，如冷氣、空調、電扇等，皆增加台電供電壓力，接下來周末假日、下周三後有鋒面報到，預計供電狀況應會舒緩。

不過，民眾最關心的是今年夏季供應狀態，最怕「限電」情勢發生，徐造華表示，目前台中電廠7號機、大潭電廠6號機及興達電廠1號機等，都處於歲修狀態，待5月底前所有機組陸續歸隊，加上核三廠1號機併聯發電，有信心迎接夏季用電尖峰的挑戰。

根據中央氣象局預測，天氣高溫將延續到下周一、二，台電根據統計表示，昨用電量達3506.06萬瓩、刷新歷年5月新紀錄，但離歷史用電最高紀錄3645.3萬瓩仍有距離；只是全球天候異常，台電未來不排除偵測供電情勢，做滾動式檢討調整。

值得注意的是，新北市新店於昨用電尖峰期驚傳跳電訊息，共3818戶停電，不免讓人懷疑是否供電不足；徐造華解釋，跳電主因是饋線跳脫，造成電線網絡出問題，與供電量沒有關係；昨緊急派員搶修後，新店逐步復電。

台電預測，備轉容量率昨來到4.77％水準，供電燈號連4天亮出供電警戒的橘燈；預測下周供電都能維持備轉容量6％以上，周間可望亮出供電吃緊的黃燈。

(中國時報)

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