農保試辦職災保障 月繳多14元

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中國時報
／台北報導

現行農保對於農民發生職業災害並無特別保障，立法院昨三讀修正通過《農民健康保險條例》，農民自付60％，未來每人每月多繳約14元，不僅職災有傷害給付、就醫津貼，身心障礙給付、喪葬津貼也都增加，預計今年11月上路。

三讀條文新增試辦農民職業災害保險相關規定，保險費由被保險人負擔60％、剩下的40％由直轄市和中央主管機關各20％；若為非直轄市，則由縣市政府負擔10％、中央主管機關負擔30％。投保金額每月10200元，與農保月投保金額相同，未來將依農民需求滾動檢討，依經營規模訂定不同月投保金額。

農委會指出，農民職災保險由被保險人採自願加保方式辦理，約近116.7萬農保被保險人每月多繳14.4元，增加就醫有給付、身心障礙給付增5成、喪葬津貼倍增，試辦3到5年期間先採自願參加，若農保被保險人全都投入，每年支出預計不超過1.5億元。

給付內容方面，傷害給付提供受職災傷害農民因收入減少的給付，目前規畫被保險人第一年每月可領70％的月投保額，為每月7140元；第二年可領50％的月投保額，每月為5100元，最多可領兩年。

就醫津貼方面，保險提供就醫期間的慰問金，分門診及住院2種。身心障礙給付則參考勞保職災制度，依農保身心障礙給付金額增給50％，依照身心障礙程度可領1.5個月至60個月之月投保金額，為1萬5300元至61萬2000元；喪葬津貼比農保喪葬津貼給付增給100％，金額為30個月的投保金額，為30萬6000元。

(中國時報)

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