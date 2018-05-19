拉抬南部旅遊 加碼5000萬

觀光局針對南部5縣市包括台東縣在內的旅遊補助方案，18日再宣布加碼5000萬。圖為台東著名的鹿野高台熱氣球嘉年華。（觀光局提供）

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中國時報
／台北報導
南部5縣市旅遊補助方案

交通部觀光局日前公布旅行社組團至南部旅遊補助方案，昨再宣布投入5000萬元，即日起至6月底，自由行3人同行可享住宿第2晚免費，住宿限定周一至周四，南部5個縣市已有180多家飯店及民宿加入此優惠方案，預期能增加10萬住房數，帶來4.2億元產值。

觀光局推出的「南部灣域住宿優惠活動」，結合台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣的旅宿業者，推出3人同行獎勵住宿優惠活動，採「住一晚送一晚」方案，旅客在周一至周四，連續2天住同一間旅宿，第2晚可享住宿免費。

非偏心 針對區域旅遊

觀光局旅宿組組長陳瓊華表示，活動時間為即日起至6月底；澎湖縣則為配合舉辦海灣旅遊年會，優惠將於9月1日起至10月15日期間實施。民眾可先上網查詢參與本次活動的旅宿名單，願意提供第2晚免費住宿的業者，觀光局將補助業者每房間500元，若民眾以行動支付住宿費用，則再對業者每房間增加100元獎勵。

針對外界質疑補助方案「偏心」，只補南部而忽略其他縣市，陳瓊華解釋，南部與台東是「區域旅遊」的概念，且南部地區旅宿減少確實比較嚴重，因此希望短期內先透過資源挹注，拉抬南部旅遊市場。

產值高 預估達4.2億

據觀光局統計，去年高雄市旅客約220萬人次，較前年減少78萬人次；屏東縣為183萬人次，減少74萬人次；台東縣為68萬人次，減少48萬人次；台南市為48萬人次，比前年掉了快6萬人次；澎湖縣有1萬6000人次，比前年多了1000多人次，5縣市去年旅客就減少200餘萬人次。

陳瓊華說，這波5000萬元補助，可望為5縣市增加10萬住房數、約2.5億元收入，若加上出去玩的消費，估計能帶來4.2億元產值。

遊花蓮 補助期再放寬

觀光局日前公布的旅行社組團補助方案，預算4000萬元，旅遊期間為平日、2天1夜以上，且須住宿在上述縣市至少1晚，補助旅行業每人每日500元以及一半交通費用，每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為1個半月，預計帶動2億元的觀光效益。

至於花蓮震災後的觀光補助，觀光局日前也表明會有加碼動作，預料下周將公布新修訂的補助旅行業者要點，一家旅行社原最高補助5團，將放寬為補助8團，每團最高補助3萬元，只要6月底前出遊的人都可申請。

(中國時報)

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