雙鐵＋觀巴贊聲 打折拚觀光

為增加旅客出遊誘因，觀光局18日協調台鐵局、台灣高鐵、台灣觀巴及客運公司推出各種超值優惠。圖為屏東潮州乘客搭上台鐵普悠瑪列車。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

交通部觀光局拿出9000萬元，補助團客、自由行民眾前往南部5縣市旅遊，為增加旅客出遊誘因，觀光局協調台鐵局、台灣高鐵、台灣觀巴以及客運公司推出優惠，包括高鐵假期促銷專案、「墾丁快線來回車票＋墾丁街車」特價500元、「台灣觀巴高鐵聯票」來回7折等超值優惠。

高鐵指出，將推出新一季「搭高鐵、遊台灣、送住宿」促銷專案，自6月1日至10月31日，民眾可選擇專案內的飯店，搭配高鐵標準車廂對號座來回車票。以台北出發往左營為例，可享產品2990元起的超低優惠價。

台灣好行在「高鐵墾丁快線聯票」與「高鐵台南8899線聯票」中，除高鐵標準車廂對號座來回75折與台南聯票500元外，「墾丁快線來回車票＋墾丁街車」原價952元，屏東客運等6月1日至30日提供超低優惠票價500元，其餘時間則為550元。

若透過台灣觀巴網站訂購「台灣觀巴高鐵聯票」，即日起至7月31日止，提供高鐵標準車廂對號座來回7折優惠（原為8折），其中台灣觀巴6折優惠路線有12條，8折優惠路線10條。

台鐵也結合台灣觀巴推出888元的「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」，其中台灣觀巴於南灣地區有4條路線、花蓮地區有6條路線，現為促進國內旅遊，民眾在6月間持「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」內台鐵乘車折扣聯，台鐵局將提供票價75折優惠。台鐵局也針對國內旅遊市場，推出TR-PASS一般版3日券及5日券。

(中國時報)

拉抬南部旅遊 加碼5000萬

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