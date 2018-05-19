川普笑迎劉鶴 貿易戰找解方

這是大陸國家主席習近平2015年9月訪美時，參觀在西雅圖的波音公司商用飛機製造廠，並在歡迎儀式上致辭。為改善陸美貿易緊張關係，大陸勢必增加進口美國產品，而波音公司將受惠良多。（新華社資料照片）

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中國時報
／綜合報導
美國總統川普（左）17日在白宮橢圓形辦公室接見率大陸貿易代表團赴華府與美方談判的大陸國務院副總理劉鶴（右）。（摘自Twitter）

美國總統川普17日在白宮接見率領大陸貿易代表團前來華府與美方談判的大陸國務院副總理劉鶴。川普笑臉迎接劉鶴，盼美陸在能源、製造業領域加強貿易投資合作，擴大農產品貿易和市場准入，加強知識產權保護合作。劉鶴則表示，陸方願與美方一道努力，在平等互利基礎上妥善處理和解決雙方關切的經貿問題。

經貿合作是壓艙石

川普在白宮橢圓形辦公室接見劉鶴。劉鶴表示，他這次訪美是按照兩國元首共識，就陸美經貿問題同美方繼續進行深入溝通。陸方願與美方一道努力，在平等互利基礎上妥善處理和解決雙方關切的經貿問題，確保經貿合作繼續成為陸美關係的壓艙石和推進器。

川普回應，他高度珍惜和習近平的良好工作關係和個人友誼，他願和習主席繼續保持密切溝通，共同推進美陸關係持續發展。美陸在經貿領域保持良好合作關係十分重要。希望兩國經濟團隊共同努力，積極解決雙方經貿關係中存在的問題。

川普說，美陸應重點在能源、製造業領域加強貿易投資合作，擴大農產品貿易和市場准入，加強知識產權保護合作，為兩國人民帶來更多實際利益。

報導並未提及是否有大陸官員陪同劉鶴會見川普，但提到美國副總統彭斯、財政部長穆努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤等美方官員參加了會見。

川普稱遭大陸掠奪

另外，陸美代表團在17日首日談判結束後，均未宣布取得任何進展，雙方同意在周五（18日）繼續討論。白宮表示，美方官員轉達了川普所提，美陸建立公平貿易關係的明確目標。

當天稍早，川普在白宮會晤北約秘書長史滕柏格時稱，去年美國對大陸的貿易損失達5000億美元，美國遭到大陸「掠奪」。

川普並主動談中興懲處案，強調是他的政府決定懲罰中興電訊。川普透露，大陸國家主席習近平請他「看一下」這個案子。川普說，「不管我們在中興問題上做什麼，這只是整體協議的一小部分。我只能告訴你們這點：我們和中國會搞好的，但願中國會滿意，我們會滿意。」

川普的首席經濟顧問庫德洛17日告訴福斯商業台，有關中興的討論焦點是重新審議美國的懲罰措施，而非徹底免除執法行動。庫德洛說，白宮預計大陸將在會談上提出一項建議，以期讓美陸雙方協商可繼續下去，並得以舉行更多的談判。至於陸方會提出什麼建議，庫德洛並未進一步說明。

北京否認削減逆差

華府有消息稱，劉鶴此行帶來2000億美元的採購訂單做為大禮。不過大陸外交部發言人陸慷18日表示：「有關傳言不實。據我了解有關磋商還在進行中，而且磋商是建設性的。」

一些經濟學家指出，大陸每年多購買2000億美元的美國商品是不現實的，且美方真正想要的是大陸系統性改變。觀察人士預期大陸會承諾大幅增加美國農產品，包括大豆以及半導體和天然氣的進口來降低差額，並承諾開放銀行業和保險業等。

(中國時報)

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