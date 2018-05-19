陸退讓 終止美高粱雙反調查

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中國時報
／北京報導

就在陸美新一回合的經貿磋商過程中，大陸商務部18日上午發布公告，終止對原產於美國的進口高粱雙反（反傾銷、反補貼）調查，並且將如數退還徵收的反傾銷臨時保證金。商務部曾於4月17日發佈對原產於美國的進口高粱的反傾銷初裁公告，並決定於4月18日起採取臨時反傾銷措施。

據商務部發布的最新公告，本案調查過程中，調查機關收到大量下游用戶的反映，認為案件調查將會提高下游養殖業成本，對原產於美國的進口高粱採取雙反措施影響廣大消費者生活成本，不符合公共利益。

公告稱，經調查，調查機關發現近期大陸國內豬肉價格持續下降，許多養殖戶生計面臨困難，在此情況下，對原產於美國的進口高粱採取雙反補貼措施不符合公共利益。因此，商務部決定終止對原產於美國的進口高粱雙反調查，並且將如數退還徵收的反傾銷臨時保證金。

今年2月4日大陸商務部曾發公告，決定對原產於美國的進口高粱進行雙反立案調查。在4月的反傾銷初裁公告中，商務部再次提出，原產於美國的進口高粱存在傾銷，大陸國內高粱產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

美國是全球最主要的高粱出口國。全美高粱生產商會數據顯示，自2013年以來，美國對陸高粱出口超過2700萬噸，大陸已成為美國出口高粱的主要市場。加徵反傾銷臨時保證金，將衝擊德州、堪薩斯及內布拉斯加州等美國高粱主要產地，這些州都是美國總統川普的票倉。

(中國時報)

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