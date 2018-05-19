陸學者：互相妥協 才有進展

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中國時報
／北京報導

美國總統川普昨會見陸方談判代表劉鶴、陸商務部也宣布終止對美國進口高粱的雙反調查，大陸國際問題研究院院長阮宗澤表示，這代表美方重視和陸方對話，且雙方都做出妥協和努力，希望取得進展；但是要陸方減少2000億美元順差，沒有妥協餘地。

相較於美財政部長穆努欽3日訪問北京磋商陸美貿易爭端，當時並未見到大陸國家主席習近平，這次大陸代表劉鶴見到川普，阮宗澤認為，這意味雙方的談判取得一些進展，美方還是希望通過對話來解決雙邊的貿易摩擦，因為美方也有時間壓力，老是拖著不解決也不行。

與此同時，大陸商務部終止對美高粱的雙反調查，是否代表大陸改變之前的強硬立場願意讓步？阮宗澤表示，現在陸美正在磋商期間，雙方都得做一些妥協和努力，互相釋出善意，才能打破僵局。

阮宗澤認為，大陸是可多買美國商品，解決貿易順差不是沒有辦法，「但不能完全只買波音飛機和大豆高粱，要讓大陸有更多的選擇，大陸向美國買東西，必須物有所值，美國應解禁更多的高科技產品。」

阮宗澤說，其實大陸現在需要進口的東西太多了，未來5年將進口人民幣8兆元的商品，美國應該看到大陸潛在的購買力，不止2000億美元，5000億都可以買得起。「只要更加擴大提升雙方貿易，購買金額不是問題。」

對陸美貿易戰的發展前景，阮宗澤稱，他並不感到悲觀，但是路徑應該是朝著擴大合作來解決分歧，而不是通過限制；擴大合作面，很多問題都會迎刃而解。

(中國時報)

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