新聞透視－高手過招 回到鬥而不破主基調

2018年05月19日 04:10 中國時報 陳柏廷

歷經首輪強硬角力後，陸美貿易談判第二回合登場，雙方態度紛紛放軟。一方面美國總統川普似乎有意「輕放」中興通訊，另一方面北京則以終止對美進口高粱「雙反」調查作為回報。畢竟相比「你死我活」的結果，如何維持「鬥而不破」，恐怕才是陸美談判最高原則；雙方態度由硬轉軟，似乎就不足為奇。

川普昨日笑臉會見大陸國家主席習近平特使、副總理劉鶴一行；僅管談判首日雙方未有太多進展，但會晤氣氛融洽，也預示了接下來談判的「軟性基調」。

平心而論，比起刀光劍影的首輪談判，第二回合談判，雙方少了點咄咄逼人，取而待之的是和緩氛圍；這種軟性姿態，不只表現在口頭上，更付諸實際行動。

川普日前在推特推文，表明他正與習近平合作，使中興重回正軌。僅管川普事後澄清中興案並無改變，但相關話語不只被解讀為美方有意放中興一馬，更被視為為第二輪談判鋪好善意開端。

果不其然，華盛頓更進一步拿出行動實惠。參與中美首回合談判的白宮貿易顧問納瓦羅、貿易代表萊特希澤等鷹派成員，雖仍是談判團成員，但將不再主導第二回合談判，改由立場溫和的美財長穆努欽掛帥。

另一方面，北京方面也採取相應措施作為回報。大陸商務部昨以「影響廣大消費者生活成本，不符合公共利益」為由，取消自美國進口的高粱「雙反」（反傾銷、反補貼）調查。該做法即使談不上大幅讓步，卻也是大陸對美的一番善意。

坦白說，無論是川普抑或是劉鶴都是談判高手。相信二人也都深知最完美的談判，絕對不是拚個「你死我活」的零和局面，而是如何在相互出價的過程中，找到一個彼此都能接受的均衡點。

如同劉鶴見川普時所言，此行要確保雙方經貿合作成為陸美關係的壓艙石甚至是推進器。換言之，如何維持「鬥而不破」才是這場貿易角力大戲的最高指導原則。嘗試過重口味的首輪談判，換個輕粥小菜，也就不足為奇。

(中國時報)