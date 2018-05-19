美眾院修正法案 維持制裁中興

為使美陸經貿談判順利進行，美國總統川普考慮放寬對大陸中興通訊的處罰，但美國聯邦眾議院17日卻通過一項修正案，維持對中興的制裁。圖為中興通訊在北京市的一棟大樓。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴正率團在美談判，美東時間17日與美國總統川普會面，川普鼓勵兩國經濟團隊共同努力，積極解決雙方經貿問題。未料，美國聯邦眾議院卻在當日通過一項修正案，維持對中興通訊的制裁處罰。

據報導，美眾院17日在針對商務部等機構的支出法案中添加規定，維持對大陸通訊設備大廠中興的制裁處罰。這起法案主要以商務部和其他機構的資金問題為主，在德州共和黨議員、眾議院撥款委員會成員寇柏森的支持下，兩黨罕見地一致通過修正案。

「我們不能容許（中興）滲透到美國網路中，或是給予他們進入美國市場的機會。」起草相關規定的眾議院民主黨議員魯珀斯伯格在一份聲明中表示，這一修正案將阻止美國商務部針對中興的制裁，進行重新談判。

美國政府4月中旬對中興通訊的「禁售令」制裁案，成為近來陸美雙方爭執的焦點，外界咸認為，美方有意透過中興來遏制近年中方積極推展的「中國製造2025」計畫。

去年3月，中興通訊承認違法向伊朗出口美國商品和技術，已與美國商務部達成和解，同意繳納11.9億美元罰款，並開除、處分相關人員。但美國商務部稱，中興並未完整履行承諾。今年4月16日，美方宣布禁止美國企業向中興銷售電子技術或通訊元件，時間長達7年。

這項消息震撼全球業界，中興董事長殷一民坦誠，美國禁令可能導致中興進入休克狀態。本月3日至4日在北京舉行的中美經貿磋商中，中方就中興案與美方進行嚴正交涉，美方表示，將向美國總統報告中方立場。

劉鶴赴美前夕，川普13日發布推文稱，正與中國國家主席習近平合作，為中興提供一種很快恢復業務的途徑，並稱他與其團隊考慮放寬對中興的處罰，以換取中方增加開放更多美國農產品進口。未料這招致美國國內強烈批評，川普16日發布推文改稱，自己並未在中興案上向中國放軟，與中方官員的談判（推文當天）甚至還沒開始。

(中國時報)

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