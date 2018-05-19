川金會如破局 美將採取行動

2018年05月19日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普17日表示，他與北韓領導人金正恩會面的準備工作仍在進行。他輕鬆地表示「見不見都好」，但「若不見，美國就進行下一步行動」。他還說，金正恩與大陸國家主席習近平見過面後，事情才出現變化，習近平很可能影響了金正恩。

利比亞模式 最後手段

川普下午在白宮橢圓形辦公室，接待來訪的北約祕書長史托騰柏格。會後面對媒體詢問「川金會」究竟是否舉行？川普展現順其自然的態度。他說，他也看到一些北韓揚言取消會面的說法，但美國與北韓為「川金會」的相關細節準備仍進行中，雙方仍有聯繫；但若會面真的取消，「美國會有下一步行動」，還補充如果不見面「那會很有意思」，「我們拭目以待」，「很快就知道了」。

川普告訴記者，根據美國研擬的方案，金正恩棄核後，「將獲得強有力的保障，他可以留在國內，治理國家，而且他的國家會很富有」。川普說，「利比亞模式大不相同，我們毀了那個國家。」他又稱，如果不能和北韓達成協議，才會祭出利比亞模式。

川普還暗指，川金會的變數是中國大陸的影響力。他說，就在金正恩與習近平第二次「讓人有點驚訝」的會面後，事情就有了變化。川普說，「我想當他們（金正恩等北韓領導）與中國大陸（領導）會面後，事情起了一點變化。他們（習與金）第二度碰面。你們知道的，金正恩與中國（習近平）第二度會面，一場頗為令人出乎意料的會面。」

仍對朝施壓 軍演不變

白宮發言人桑德斯女士則稱，川普仍準備與金正恩會面，而美國的籌碼就是持續對北韓「最大施壓」。美國防部發言人懷特則在簡報會中指出，美韓正進行中的軍演，規模與時程不會改變。

北韓一向非常善變，金正恩與南韓總統文在寅4月下旬會面之前，平壤曾對美韓軍演表示理解。可是「文金會」後，南、北韓原訂當地時間16日舉行高階會談，北韓卻以不滿美韓「超級雷霆」聯合軍事演習為由，通知南韓無限期延遲會談，還揚言如果美國繼續要求北韓片面放棄核武，就放棄川金會。

(中國時報)