半島無核化 陸堅稱立場沒變

2018年05月19日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓揚言重新考慮是否出席川金會，美國總統川普認為大陸國家主席習近平很可能影響金正恩。大陸外交部18日回應稱，大陸對朝鮮半島的主張和立場沒有改變過，鼓勵透過對話解決紛爭，否認大陸造成川金會生變。

北韓以美韓聯合軍演為理由突然翻臉，令一些人感到驚訝，也讓先前的南北韓對話、兩韓峰會（文金會），以及籌備中的美朝峰會（川金會）蒙上一層陰影。美韓目前正在舉行的聯合軍演，規模比4月初舉行的兩國年度軍演小很多。在那之前，金正恩3月會見南韓官員時，還對軍演表示理解。

「美國之音」報導，金正恩與習近平兩次會面都是在結束後才對外宣布，會談內容外界不得而知。不過，平壤翻臉後中國大陸官員的有關言論，顯示北京支持平壤的這項舉動。大陸外交部發言人陸慷17日稱，朝方為推進半島無核化展現了善意和誠意，應該贏得「有關方面」的相向而行。陸慷引述大陸外長王毅的話說，「我們不能讓一方顯示靈活的同時、另一方反而更趨強硬的歷史教訓重現。」

陸慷18日則針對川普所謂習近平影響了金正恩的說法回應稱，「中方的立場從來沒有變化。我們堅持半島無核化目標，堅持維護半島和平與穩定，我們也一直堅持有關各方通過政治協商以和平方式解決半島問題。」

對於川普表示不尋求平壤以「利比亞模式」棄核，且北韓領導人同意無核化，美願提供安全保證，北韓將獲得非常強大的保護。陸慷說，美方這一態度是正確的。他強調，在每個階段，所有相關各方都應承擔相對應的責任與義務，這樣才能保證政治解決半島問題進程的可持續性。

(中國時報)