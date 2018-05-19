納吉布涉貪 警搜出海角80億

馬來西亞新政府16日起，兵分多路突襲前總理納吉布的豪宅與辦公室，搜出大量現金、珠寶與名牌手提包，估計總值達10億令吉（約新台幣80億）。圖為大馬警方搬運沒收物品。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

馬來西亞政權輪替後，新總理馬哈地立刻重啟針對前總理納吉布涉及的「一馬發展公司」（1MDB）貪腐案調查。大馬警方自16日晚起兵分6路，突襲搜索納吉布的住宅和辦公室，18日宣布查獲近300個名牌包，以及珠寶等奢侈品和現金，足足裝滿72個行李箱，總值保守估計至少10億令吉（約台幣80億）。

全副武裝的警員16日深夜兵分多路，前往納吉布辦公室、吉隆坡大使花園與豪宅共6個地點同步搜查。

警方商業犯罪調查部門負責人辛格表示，至18日凌晨為止的28小時，共扣押72個塞滿現金與珠寶的行李箱、公事包，以及284個名牌手提包、500多雙名牌鞋、名錶、上千件名家設計服飾。為了將證物載回警局，至少出動6輛卡車。

警方查扣的名牌手提包，光是愛馬仕柏金包就超過100個，總值約2000萬令吉（約1.6億台幣），另有LV與香奈兒名牌包，據悉部分是富商及高官贈送，有些還標記贈送者名字與日期。納吉布的夫人羅斯瑪熱愛名牌，2015年她被爆豪擲20萬美元買鱷魚皮包，但她否認。

納吉布豪宅有個鎖了20年的保險櫃，他聲稱無法開啟，警方請來鎖匠鋸開保險箱後，起出千萬令吉的現款和大批珠寶金飾。

查獲的現金包括馬幣及美金等外幣，由於數量太驚人，警方動用5部點鈔機，花7小時才把現金和所有證物點清運走。當局不願透露查扣的物品總額，但媒體推測金條重逾百公斤，現鈔應有數億令吉，可望創下警方突擊行動中，起獲的最高充公金額紀錄。

警方表示，因搜證行動尚未結束，短期內不會有拘捕行動。反貪委員會已傳召納吉布，在24日就一馬案作供。納吉布昨前往清真寺時拒絕回應提問，但友人指他出身富裕，擁有大批財物不足為奇。

納吉布在2015年，捲入一馬發展公司的洗錢案貪腐醜聞，遭指控不法收益近7億美元。一馬案另一位關鍵人物馬國富商劉特佐，據消息指可能藏匿在台灣。

(中國時報)

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