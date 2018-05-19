看到蟑螂不尖叫 她抓來把玩

宜蘭大學女學生陳慕璇喜歡將蟑螂放在手上觀察牠們的外型及行為。（陳慕璇提供）

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中國時報
／宜蘭報導

許多女孩子看到蟑螂在眼前爬過、飛過，往往會嚇得花容失色、大聲尖叫，不過對於就讀國立宜蘭大學的陳慕璇來說，蟑螂是相當可愛、可以放在手上細細觀察、把玩的小寵物，她更是親友間眼中的蟑螂達人，當學校辦公室有蟑螂出沒時，老師往往會請她出馬一隻隻抓起來「親自看管」。

放抽屜伴讀 嚇壞同學

陳慕璇說，自己在讀國小的時候就開始養蟑螂，當初除了喜歡蟑螂的外型，加上好取得又容易照顧，所以慢慢開始在家中用小盒子飼養起來，後來進一步了解蟑螂的型態、行為等，也對蟑螂產生了更多的興趣。升上國中後，還會帶著去學校放在抽屜裡當「伴讀」，某天上課時盒子不小心摔到地上，兩隻「伴讀蟑螂」也趁機逃跑，讓全班同學嚇了一大跳。進入大學生活圈更大，認識擁有相同嗜好的同學一起去買蟑螂。

陳慕璇玩蟑螂也玩出名號，從小時候到現在，許多時候教室內或老師的辦公室裡有蟑螂，都會特別找她幫忙捕捉，更厲害的是，陳慕璇抓蟑螂鮮少使用工具，都是直接用手抓，所抓到的蟑螂除非有必要，例如出現在不該出現的地方，否則她並不會對蟑螂「處以極刑」。

稱蟑螂可愛 深入研究

陳慕璇說，蟑螂看似很平常，卻有許多專業知識，有自己需要好好學習的地方，其實台灣有蠻多特別的蟑螂，許多品種還沒有機會親眼看到，如果有機會也會想去國外看一些不一樣的蟑螂，更重要的是，即使喜歡也不一定要飼養，直接到牠們生活的地方從旁觀察也是很好的選擇。

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(中國時報)

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