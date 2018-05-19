斑鳩分局產卵 刑警充當保母

2018年05月19日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

海山警分局偵查隊小隊長朱邠晟每天幫斑鳩準備好飼料和飲水。（王揚傑翻攝）

海山警分局偵查隊代理小隊長朱邠晟上月中無意發現，在他座位後窗外的冷氣機架上有斑鳩築巢產卵，他出於善意每天備好飲水和飼料，還搭起屋頂防雨；約2周後，2隻小斑鳩破殼而出，朱小隊長頗為喜悅及感動，近日見幼雛羽翼漸豐，雖知離期不遠，但仍感謝牠們這段時間的陪伴。

供水飼料幫忙搭頂篷

朱邠晟上月中發現窗台上有鳥類正在銜草築巢，經他觀察和上網找資料，得知是「環頸斑鳩」正為產卵而準備，他主動到戶外收集了些枯枝、乾草，把鳥巢鋪墊得更舒適，並在旁邊放上飼料和飲水，為怕天雨淋溼了小鳥，還特別搭上屋頂。不久，母鳥果然生下2顆蛋。

經過幾天觀察，朱小隊長發現白天孵蛋的大鳥尾巴上有白色羽毛，但晚上孵蛋的尾巴卻是全黑，疑是2隻鳥在輪流孵蛋，他上網查詢，才知環頸斑鳩是一夫一妻制，成對在撫育下一代。

朱邠晟飼養斑鳩的事在辦公室裡傳開，同事們都好奇去觀看，但只要太過接近，大鳥都會出現張翅恫嚇的行為，唯獨朱在幫忙裝飼料和加水時，無論多靠近，大鳥都無動於衷。

雛鳥破殼近距離觀察

本月初，2隻雛鳥順利破殼，同事爭相走告，一時成為辦公室話題，大家也都祝福小鳥能平安長大。眼見小鳥羽翼日豐離巢在即，他說，很感謝小鳥在這段時間為他帶來的樂趣，也讓他再補上了一堂生物課。

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(中國時報)