丹巴鸚鵡會解鎖 蜜袋鼯賣萌

飼主張秋英與她的兩隻寶貝丹巴鸚鵡感情深厚，丹巴鸚鵡還很愛撒嬌。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅、／綜合報導
蜜袋鼯喜歡窩在袋子中，長相十分可愛。（蔡小姐提供）

新竹縣民張秋英養了兩隻可愛的丹巴鸚鵡「小辣妹」與「小帥哥」，每次用甜膩的嗓音喊著「爸爸」、「你好」，可愛的模樣讓人都融化了。桃園市蔡小姐養有2隻蜜袋鼯「泡泡」和「噗」，不但個性乖巧，還能跟著上街，萌翻一堆粉絲。

17歲小辣妹 5分鐘脫逃

愛撒嬌的丹巴鸚鵡是脫逃專家，只要見過一次如何解鎖，最快在5分鐘之內便可獲得自由。張秋英說，「小辣妹」是17歲的少女，過去常常偷跑出去玩，讓她急得都哭了，只能在住家附近喊著「爸爸」、「你好」，聽到回聲才找得到小辣妹。因為小辣妹是解鎖大師，只要解開腳鍊的過程被看到，不用半小時就被破解，至今已換了30個鎖，現在只能用鎖頭鎖上，避免再被拆開。

為了給小辣妹找伴侶，兩年前張秋英把小帥哥帶回家，兩隻鸚鵡相差15歲，是標準的姊弟戀，不過張秋英說，現在小辣妹還會欺負小帥哥，要等到兩人能夠互相整理羽毛、接納彼此，才能「送入洞房」。

長尾巴吸睛 愛窩口袋裡

桃園市蔡小姐飼養的蜜袋鼯「泡泡」和「噗」長相可愛，還有超萌的長尾巴，喜歡窩在她的口袋或包包裡，「唯一缺點是會在我身上大小便」，但只要透過正常訓練，仍可減少他們在飼主身上上廁所的次數。

蔡小姐表示，當初因為看到日本流行養蜜袋鼯，甚至有人帶著上街，因此也去寵物店購買飼養，原本只有公蜜袋鼯「噗」，但後來為了讓他有伴，才又帶回母蜜袋鼯「泡泡」，蔡小姐表示，蜜袋鼯需要從小照料，當他們熟悉主人味道後，就會十分依戀，也比較不會咬人。

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