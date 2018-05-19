5隻流浪龜 陪遲緩兒慢慢來

南投市德安教養院院長何心慈（左）與「小宜」為烏龜洗澡。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投市德安教養院飼養5隻流浪龜，體型大小不一的陸龜，意外成為鎮院的寵物，吸引大家觀賞龜步前進的可愛模樣；其中專責照顧陸龜的「小宜」，還為參訪團體做導覽解說，每年竟超過60場！「龜」氣相當旺！

勤掃龜房冬天開暖氣

德安教養院院長何心慈說，4年多前，她們得知台中市野生動物保護協會收容了幾隻陸龜，覺得對孩子們應該會有教育的功能，因此商借到院區飼養，獸醫師和集集特有生物研究保育中心人員也會定期檢視陸龜的健康狀況。

何心慈說，目前院內的烏龜包括2隻草食性的蘇卡達象龜，體型龐大；還有2隻喜歡吃仙人掌的射紋龜，又稱幅射龜，被認為是世界最美的陸龜之一；另有1隻巴西烏龜。

每天早晚，小宜都會清掃龜房，餵食院區生產的蔬菜，還為牠們洗澡；冬天時，龜房還要開暖氣，以免烏龜受寒，照顧得無微不至。

何心慈說，烏龜成為大家矚目的焦點，三不五時就會去探看，她就告訴大家，別看烏龜動作慢，龜兔賽跑時，牠可是跑贏兔子喔！對發展較遲緩的孩子而言，頗具啟發意義。

小小導覽員充滿自信

尤其是小宜，照料烏龜最盡心盡力，還為牠們分別取名字，每當有團體到院參訪時，小宜負責導覽解說，原本性格內向羞澀，現在說起烏龜卻能侃侃而談，充滿責任感，更具自信心！

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(中國時報)

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