牧場主人 靠人鳥對話解煩憂

2018年05月19日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣吉泰畜牧場負責人陳俊吉愛鳥成痴，7年前因住處翻新重建，愛鳥「小乖」不幸身亡，心情鬱鬱寡歡，直到去年3月，張姓友人為一解陳俊吉喪鳥之痛，送他一隻非洲鸚鵡幼鳥，如獲至寶的陳俊吉，現在每天最開心的不外乎是教1歲大幼鸚「圓圓」講話，人鳥對談，樂趣無窮。

友人割愛 如獲至寶

父執輩開始從事養鴨的陳俊吉，從小耳濡目染聽慣了鴨子呱呱叫，與禽類結下不解之緣，儘管擁有大學學歷，最終仍返鄉繼承家業，選擇與鴨群為伴，並養起月輪鳥當寵物，沒想到，小乖卻在新屋落成後，疑似適應不良，健康出狀況，送醫急救宣告不治。

久久未能走出喪鳥之痛的陳俊吉，儘管羨慕友人家中飼養的非洲鸚鵡很討喜，卻因不想再承受離別之痛，始終缺乏養小鳥的勇氣，直到去年2月，友人來電說有3隻幼鸚報到，夫婦倆飛奔到友人家，看到陳俊吉流露愛不釋手的眼神，友人當場允諾等幼鸚滿月就割愛1隻給他。

陳俊吉聽了興奮不已，和太太認真上網研究如何飼養非洲鸚鵡，就怕有個閃失，經過1年飼養期，陳俊吉一家上下早把「圓圓」當家人，雖然和其他鸚鵡相比，非洲鸚鵡羽毛色外型略微遜色，但天生語言能力強，特別愛與人對話，經常逗得陳俊吉哈哈大笑。

說吉祥話 逗樂家人

在陳家人教導下，圓圓已能說上幾句話，最常講的卻是「圓圓寶貝」，陳俊吉笑說，可能是家人都叫她「圓圓寶貝」，耳熟能詳下就不斷複誦，不過，聰明的圓圓只要闖禍就會說「圓圓要乖乖」，見大家熄燈就寢，還會說「圓圓要睡覺」，相當可愛。

陳俊吉太太王守霞透露，農曆年間親友來訪，圓圓因「恭喜發財」講得字正腔圓，逗得大家好樂，也替自己賺進不少紅包，現在陳俊吉只要一有空，就望著圓圓不停對話，成了他最好的抒壓方式。

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(中國時報)