角蛙王者蜥 萌呆寵物好療癒

2018年05月19日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 李義 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

角蛙因體色多元、模樣呆萌，是人氣很高的寵物之一。 （林和生攝）

王者蜥品種中色彩極為鮮豔多變的華麗王者，也是王者蜥中最受歡迎。 （劉宥廷翻攝）

養寵物就是要特殊，要不然就萌翻或萌呆！爬蟲玩家羅崇軒飼養王者蜥，色澤鮮豔華麗，是蜥蜴界活寶石；蔡馥璟養粉紅鼻的寵物兔，當成最親密家人；陳爰均因丈夫是海龍蛙兵，因而愛上角蛙呆萌的模樣。

蜥蜴界活寶石 體色鮮豔

羅崇軒指出，王者蜥主要分布印度西北部經過阿拉伯半島直到北非之間的廣大區域中，所以在體型和體色的變化上差異很大，多年前就已引進台灣，後來寵物玩家驚覺牠顏色非黯淡無光，會隨品種有著不同鮮豔體色，好比蜥蜴中的一顆寶石，加上牠那霸氣模樣，尾巴還長滿刺刺宛如恐龍，具有王者蜥稱號。

寵物兔粉紅鼻 宛如閨蜜

「我很想養寵物，卻又害怕生離死別」蔡馥璟很喜歡小動物，也喜愛逛寵物店，但始終跨越不了心裡的那道障礙，直到寵物兔「阿鼻」的出現，讓她成為寵物族的一員，也成為「阿鼻」最親密的家人。

「阿鼻」是男友要去當兵前夕，因為擔心小璟會無聊交給她養，2人七嘴八舌討論該為牠取什麼名字，看著牠灰白相間的毛色裡，粉紅色的鼻子格外醒目可愛，於是就取名「阿鼻」。

角蛙不動如山 平易近人

原產於南美洲的角蛙，如今市面上出現不少人工繁殖種類，因體色多元，是人氣很高的寵物之一。26歲陳爰均因丈夫於金門服役、擔任海龍蛙兵，進而對寵物蛙產生興趣，2年來陸續飼養多隻角蛙，看著牠們呆萌模樣，「其實非常療癒」。

陳爰均笑說，不同於一般青蛙皮膚濕滑，角蛙外表乾燥，顯得平易近人，角蛙一周僅需餵養一次，牠不太會動、也不用刻意陪伴，長時間靜止的模樣，只要一有空就會在一旁看著牠，什麼都不想、常常看到出神，其實也有療癒效果。

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(中國時報)