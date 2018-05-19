愛上養蜥蜴 原因超爆笑

張小姐飼養了8隻蜥蜴、5隻守宮，家裡宛如爬蟲類世界。（王揚傑攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

汐止張小姐總共養了8隻蜥蜴、5隻守宮（壁虎），熱愛爬蟲類的程度讓人驚嘆，但開始飼養蜥蜴的原因卻令人噴飯，只因數年前她嫌家裡有蟑螂，又聽說守宮會吃蟑螂，所以上網想買壁虎，卻迷上豹紋守宮美麗的紋路，結果一頭栽進守宮和蜥蜴的世界。

張小姐2年多前發現家裡出現蟑螂，極厭惡蟑螂的她，殺蟲劑噴了又噴，還是無法讓蟑螂滅絕，她想起曾聽人說過，守宮會掠食蟑螂，所以上網查找，她在網路上看到豹紋守宮，對牠身上的色彩紋路驚為天人，毫不猶豫買下第1隻守宮。

從第1隻守宮開始，像發現新大陸的張小姐，到目前共飼養了8隻蜥蜴、5隻守宮，原本厭惡蟑螂到極點的她，現在還要花錢買蟑螂來餵食她的寶貝寵物。

8隻蜥蜴包括1隻綠鬣蜥、1隻傘蜥、1隻草蜥和5隻鬆獅蜥，她說，不喜歡蜥蜴的人，會覺得蜥蜴的模樣看起來很嚇人，其實蜥蜴和守宮的個性非常溫和，不會攻擊人也不吵鬧，非常適合飼養當寵物，像她出門經常會讓守宮趴在身上，別人不注意還以為是裝飾品。

張小姐說，飼養蜥蜴、守宮要注意牠們的清潔，比起養貓、狗，花費並不算貴，就像她養了這麼多隻，每個月飼料費不過2000元左右，而且她養的守宮已經生過好幾胎，孵出來的守宮寶寶她都會分送給同好。

(中國時報)

灰鸚鵡歌手轉世 偷聽哼唱〈小蘋… 校犬毛妹伴童成長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。