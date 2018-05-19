愛上養蜥蜴 原因超爆笑

2018年05月19日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

汐止張小姐總共養了8隻蜥蜴、5隻守宮（壁虎），熱愛爬蟲類的程度讓人驚嘆，但開始飼養蜥蜴的原因卻令人噴飯，只因數年前她嫌家裡有蟑螂，又聽說守宮會吃蟑螂，所以上網想買壁虎，卻迷上豹紋守宮美麗的紋路，結果一頭栽進守宮和蜥蜴的世界。

張小姐2年多前發現家裡出現蟑螂，極厭惡蟑螂的她，殺蟲劑噴了又噴，還是無法讓蟑螂滅絕，她想起曾聽人說過，守宮會掠食蟑螂，所以上網查找，她在網路上看到豹紋守宮，對牠身上的色彩紋路驚為天人，毫不猶豫買下第1隻守宮。

從第1隻守宮開始，像發現新大陸的張小姐，到目前共飼養了8隻蜥蜴、5隻守宮，原本厭惡蟑螂到極點的她，現在還要花錢買蟑螂來餵食她的寶貝寵物。

8隻蜥蜴包括1隻綠鬣蜥、1隻傘蜥、1隻草蜥和5隻鬆獅蜥，她說，不喜歡蜥蜴的人，會覺得蜥蜴的模樣看起來很嚇人，其實蜥蜴和守宮的個性非常溫和，不會攻擊人也不吵鬧，非常適合飼養當寵物，像她出門經常會讓守宮趴在身上，別人不注意還以為是裝飾品。

張小姐說，飼養蜥蜴、守宮要注意牠們的清潔，比起養貓、狗，花費並不算貴，就像她養了這麼多隻，每個月飼料費不過2000元左右，而且她養的守宮已經生過好幾胎，孵出來的守宮寶寶她都會分送給同好。

(中國時報)