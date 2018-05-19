超萌兔子 可可愛討拍

2年多前飼養兔子「可可」。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

毛茸茸的可愛兔子撒嬌時的萌態，看了心都快融化了！在醫院工作的林佳靜因為剛好生肖屬兔、從小特別喜愛兔子，看到牠們睜著無辜大眼的模樣就覺得超不捨，2年多前飼養兔子「可可」，她說，養寵物要有愛心、耐心陪伴很重要，牠們就像是家人般。

擁有一身淺咖啡色長毛的「可可」最討厭被人抱，林佳靜說，每次要將牠抱起來，牠都不斷掙扎，還曾為此尋找寵物溝通師諮商，才了解「可可」因個性較膽怯且不安全感濃厚，不喜愛受束縛的感覺，寵物與飼主間也尋找到相處之道。

不喜愛被抱，但「可可」超愛被摸毛，林佳靜說，有時與丈夫坐在客廳看電視，放任牠在屋內四處奔跑，「可可」就在2、3樓間跑來跑去，有時會踩空、跌落樓梯，不甘寂寞的牠見到都沒人理會，甚至會自己跑到身邊來「討拍」。

「可可其實很懂人性！」林佳靜說，每次見到自己下班回家，「可可」就會不斷咬籠子、要求放出來，但若自己與丈夫吵架、擺臭臉，牠似乎知道主人心情不好，不敢亂吵。每次餵食飼料時，牠也不會立即去吃，都要等到看到人們吃飯了，牠才會開動，似乎是喜歡大家一起用餐。

「養寵物一定要有愛心、耐心！」為養好「可可」，林佳靜還特地加入社團、研究兔子習性，她細數，許多人認為兔子要吃紅蘿蔔、不能喝水，其實是錯誤，兔子最好吃乾草、喝水則要喝煮沸過的，牠們個性溫馴、不會吵鬧，是人類的好朋友。

(中國時報)

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