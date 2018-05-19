浪浪的報恩 1打20保護主人

「小熊」是4隻中最護主的狗，曾經1打20，彭草山所到之處，流浪狗都退散。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

種田自給自足的彭草山省吃儉用，照顧流浪狗比對自己還好，不只讓4隻流浪狗挑喜歡的狗糧，甚至燉豬頭皮、豬大骨給牠們吃，養了10年的「小熊」懂得報恩，主人出門牠就當先鋒開路，不容野狗侵犯主人。

67歲彭草山原本養5隻流浪犬，上個月，20歲的小黑死去，剩下小熊（10多歲）、進財（7歲）、小莉（3歲）、來福（3歲）4隻，每一隻看來兇惡，其實都不會咬人，反而會保護主人免於被野狗咬，常客不帶食物來還會被牠們瞪。

小熊是4隻當中最護主的，只要牠出馬，主人所到之處，流浪狗都退散。原來，彭草山幾年前某日清晨4點下田，野狗衝出來咬小腿，天色未明，彭草山以為是小熊和他玩，下一秒，便看到小熊衝出來咬對方後腿。

彭草山說，從此小熊跟前跟後，他一牽腳踏車、牠就當前鋒開路，曾有1打20的輝煌紀錄，所有野狗都怕牠，只要牠現身，斗六絲織工業區的野狗就退散。

彭自己過得簡樸，對狗卻是「世界好」，買10幾個牌子狗糧讓大家挑愛吃的，只要有人拿豬頭皮、豬骨頭來，他全部煮給狗吃，每隻狗豪邁大啖一番，各啃各的不必搶食。

曾有朋友來家裏看到大灶燉10幾個豬頭皮很美味，居然撈來沾蒜頭醬油吃，人、狗共食一鍋肉，彭草山從不留肉給自己，他笑說，自從狗狗有豬頭皮可啃，不會再咬廚櫃、樹頭。

彭草山住的是草寮，但他為狗兒用磚頭搭舒適狗窩，冬暖夏涼，還可隨日照可換方位。

曾有朋友送大隻老鼠給彭草山養，寄望他養大殺來吃，但他從沒打算過，從2隻變成20幾隻，後來強制分房，把20幾隻養到自然老死不再養。

(中國時報)

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