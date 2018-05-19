比李宗瑞更惡劣 準消防員重判15年

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中國時報
／宜蘭報導

比李宗瑞更惡劣！38歲王姓男子曾在宜蘭縣某國中及在社福機構任職，後來還考取消防特考，沒想到在受訓期間，對多名少女伸狼爪，還將過程拍成照片及影片，並威脅被害少女繼續讓他逞獸慾，遭宜蘭地方法院判王某觸犯《刑法》227條、《兒童及少年性剝削防制條例》等多項罪名，合併定應執行有期徒刑15年6個月，其中6個月得易服社會勞動服務。

檢警查出王姓男子透過臉書等網路通訊軟體與多名未滿14歲的國中少女互加好友，除了以言語及金錢誘騙少女拍攝裸照或私密照，甚至邀約少女與他發生性行為，他甚至將過程偷拍下來，並據此威脅、恐嚇被害少女，直到有被害人的家長意外發現此事報警，才讓王某的惡行曝光。

警方在王某的電腦中發現多名少女上百張的裸照及影片，經進一步過濾釐清確認有多名少女受害，王某對犯行坦承不諱，但竟然宣稱自己被前女友欺騙感情，因此才會改找少女「比較不會被騙」，惡性重大的王某也因此被退訓，並遭到羈押。

宜蘭地方法院審理後認為王某犯行明確，並依每1次不同犯行分別論罪判刑，最後將觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》以及將《刑法》227條全都「犯滿」等多項罪名的王某，各處以4月至3年2月不等之有期徒刑，合併定應執行有期徒刑15年6個月，其中6個月得易服社會勞動服務。

(中國時報)

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