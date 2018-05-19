香山溼地好生態 黑面琵鷺來作客

2018年05月19日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市香山溼地近來出現不少保育類黑面琵鷺，一次來10到30隻，吸引大批賞鳥族群出動巨炮鏡頭捕捉，市府指溼地紅樹林經大面積疏伐，還原水鳥棲地，讓這群「國際級嬌客」專程造訪，讓香山溼地生態景觀更為豐富。

黑面琵鷺是瀕危鳥種，全球總數量不超過3000隻，能同時有大批黑面琵鷺出現，甚為難得。產發處長吳甲天表示，今年北返群體過境香山溼地，總數量較去年激增2.5倍，迄今已有113隻。

愛鳥人士觀察，香山溼地大庄區和金城湖區，近來皆出現不少來過境或休息覓食的黑面琵鷺，每次都有10到30隻，大秀在水裡掃食小魚的英姿，同時也為這群面臨絕種的嬌客們，展現堅強的生命力而深深感動。

荒野保護協會講師張登凱說，香山溼地生態愈來愈豐富，除了喜歡沙地的和尚蟹數量激增，環文蛤、公代等貝類今年也大量出現，水鳥也愈來愈多，主因是棲地復育的成功，大庄區域紅樹林整治區內已經回復泥沙混合，過半的整治區棲地沙源回復。

市府表示，已陸續完成百餘公頃的紅樹林疏伐工作，拔除300多公頃紅樹林幼苗，增加鳥類覓食棲地，而面積多達1700公頃的香山溼地，孕育無數蝦蟹，知名保育類黑面琵鷺今年也一批一批過境客雅溪口，將香山溼地視為棲息選項之一，成為生態界的重要指標。

(中國時報)