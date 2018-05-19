盧秀燕演講 談女性當家

2018年05月19日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕18日在演講中指出，她提出恢復排富的健保補助，減輕家庭工作者的經濟負擔；並率先提出「禁止中電北送」與反空汙公投等，為市民健康發聲。台中市新聞局則表示，市府檢討改革老人健保補助，才讓福利政策永續，並已推動86項措施防治空汙。

盧秀燕在18日應中國人壽邀請，以「女人當家」為題演講，200多人與會聆聽。她表示，台灣職業女性任勞任怨、吃苦耐勞，常兼顧職場與家庭，即使再辛苦，只要家人能被照顧好，就心滿意足。若她當選市長，將秉持台灣女性精神，重視健康、環保及民生經濟等建設，照顧市民。

盧秀燕說，她擔任民代20年來，問政聚焦民生議題，尤其台灣加入世界貿易組織後，米酒價格飆漲引民怨，她成功爭取米酒降價，減輕家庭支出負擔；過去汽機車行照駕照須定期付費換發，相當不便，經她爭取，行照駕照得以終身免換發。

台中市新聞局長卓冠廷回應，中市目前老人健保費補助政策就是落實排富，過去只要年滿65歲、個人綜合所得稅率在5％以下都可獲補助，補助超過6成，排富效果失靈，市府檢討改革成只補助1萬2千名低收及中低收老人，讓福利政策永續。

卓冠廷表示，市長林佳龍是30年來首位大砍中火生煤許可量的首長，市府採86項空汙防制措施，並促使中火提早新建2座燃氣機組。

(中國時報)