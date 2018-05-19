挺軍公教警消 釋憲連署熱烈

聲援軍公教警消草根釋憲連署簽名活動，18日在國民黨桃園市黨部舉行，民代出席踴躍。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

聲援軍公教警消草根釋憲連署簽名活動，18日在國民黨桃園市黨部熱烈進行，包括市長參選人陳學聖、立委吳志揚、呂玉玲等人均到場，中華民國全國公務人員協會理事長李來希指出，連署釋憲「是翻盤的開始」，希望民眾能熱烈響應。

李來希說，走上推動草根釋憲連署之路是不得已的，對於違法違憲的年改，原本可以透過立法院在野黨或地方政府等途徑釋憲，但每一條路都被擋住，他希望目前立法院審理軍人退撫法案，38席在野黨立委都能投反對票，連帶其他的公教警消年改案，就有機會成功釋憲。

300多名退休軍公教警消人員將桃園市黨部擠得水洩不通，對於蔡英文政府剝奪他們退休金權益的惡劣行為無不義憤填膺、同仇敵愾，大家當場連署，表達支持立意。

「不容青史盡成灰、不信公理喚不回」，陳學聖說，敬鵬惡火6位消防弟兄公祭，但大家看到的只是政府「從優撫恤、深切檢討」，但這麼多年輕生命再也喚不回，他說，2015年1月20日，6位不滿30歲的消防弟兄在新屋火警也走了，他們從來沒有想到生命在如此短的歲月就結束。

陳學聖說，軍公教警消夥伴從進入國家公職體系那一刻開始，就忘了自己的存在，心裡只有國家及奉獻，但面對年改釋憲過程，大家討的不是那個價格，而是過去在的價值，今年11月24日的投票結果，讓民進黨知道「原來我錯了，對不起國家更對不起付出的無名英雄」。

(中國時報)

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